В Австралии нашли череп 230-килограммового гуся, который вымер 50 тысяч лет назад. Как он выглядел?

Опубликовано: 05.06.2024 14:58 , Обновлено: 05.06.2024

Австралийские исследователи нашли череп гигантского гуся, жившего на болотах Австралии около 50 тысячи лет назад, и, наконец, смогли установить, как выглядела эта древняя "мега-птица". Подробности рассказало издание Daily Mail.

Останки птицы откопали в соленых и сухих руслах озера Каллабонна - отдаленного региона внутренней части Южной Австралии. Обнаруженный учёными череп этого вида стал самым целостным образцом из когда-либо найденных. Гигантский гусь, именуемый Genyornis newtoni, имел рост в два метра и весил до 230 килограммов.

Учёные смогли сгенерировать новые художественные изображения и показали, как могла выглядеть эта особь в жизни. Согласно исследованиям учёных, птица походила на “гигантского гуся” с крошечными крыльями и массивными задними ногами.

Найденный гигантский череп древней австралийской птицы Genyornis newtoni

Pеконструкция Genyornis newtoni у кромки воды в заболоченной или болотистой местности. Фото: Jacob. C. Blokland

«У Genyornis newtoni была высокая и подвижная верхняя челюсть, как у попугая, но по форме напоминающая гуся», — рассказала доктор Фиби МакИнерни из Университета Флиндерса в Аделаиде

Считается, что эта птица, похожая на додо несла яйца размером с дыню и была истреблена древними людьми в Австралии. В другом недавнем исследование предположили, что гигантский гусь страдал от болезни костей, которая также могла способствовать его исчезновению.

На этом изображении показано, как Genyornis newtoni (изображен справа) связан с современными наземными и водоплавающими птицами.

Также команда исследователей пришла к выводу, что высыхание австралийского континента, также могло быть одной из причин вымирания Genyornis, но другие исследователи возложили вину исключительно на людей.

Хотя Австралия пережила континентальное высыхание примерно 60 000–40 000 лет назад, оно, вероятно, было недостаточно сильным, чтобы уничтожить мегафауну, как утверждалось в предыдущем исследовании, проведенном экспертами в США.

Фрагменты сгоревшей яичной скорлупы с исторических мест костров свидетельствуют о том, что люди собирали и готовили яйца, в результате чего численность резко упала.

Ранее Telegraf.news писал о том, что британские учёные из Кембриджского университета и Университета Ливерпуля наглядно показали, как выглядели люди, жившие на Земле 75 тыс. лет назад. Собрав по кусочкам череп скелета неандертальца, найденного археологами в пещере Шанидар, в 500 милях к северу от иракской столицы Багдада, им удалось реконструировать женское лицо.

Британские учёные воссоздали лицо женщины, жившей 75 тыс. лет назад. Вот как она выглядела