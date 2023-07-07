Ученые придумали, как затемнить солнце. К чему это приведет?

Опубликовано: 07.07.2023 12:23 , Обновлено: 29.04.2024

Чтобы замедлить изменение климата и остановить глобальное потепление, исследователи хотят затемнить солнце. ЕС и правительство США в настоящее время изучают возможности и последствия климатического плана. Однако многие ученые считают его спорным. Возможно ли на самом деле изменить климат с помощью геоинженерии?

То, что звучит как сюжет фантастического фильма, некоторые исследователи хотят воплотить в реальность: они хотят затемнить солнце — ради спасения климата.

С помощью искусственных вмешательств и технических инноваций ученые хотят отражать солнечные лучи от земли и таким образом предотвращать ее нагревание. Этот метод получил название «Управление солнечным излучением (SRM)».

Однако Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая ежегодно обобщает глобальное состояние исследований климатического кризиса и способов борьбы с ним в отчетах, не считает меры SRM эффективным решением для замедления изменения климата.

Тем не менее, Европейская комиссия (ЕК) и правительство США теперь, похоже, готовы сделать первые шаги для оценки рисков мер SRM и того, могут ли они способствовать достижению цели по ограничению глобального потепления максимум 1,5 градусами к 2100 году.

Как ученые хотят затемнить солнце?

Идея искусственно отражать солнечные лучи и таким образом остановить глобальное потепление возникла благодаря извержению вулкана. В июне 1991 года произошло извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах. В атмосферу Земли было выброшено столько пыли, что в последующие два года средняя глобальная температура упала на 0,5 градуса. С тех пор появилось пять различных методов отражения солнечных лучей, пишет немецкий Focus.

Аэрозоли в стратосфере

Наиболее широко обсуждаемым методом SRM является закачка стратосферного аэрозоля (SAI). Аэрозоли, в большинстве случаев сульфатные частицы, предложили распылять в стратосфере для отражения солнечного света. По данным Федерального агентства по охране окружающей среды, воздушные шары и самолеты должны будут распространять частицы изо дня в день и в течение десятилетий или столетий в стратосфере, чтобы свести к минимуму глобальное потепление.

Однако до сих пор неясно, действительно ли крупномасштабная инъекция частиц в стратосферу отражает солнце. Исследователи, поддерживающие метод SRM, уже объяснили, что эффект можно доказать только в ходе реальных экспериментов с климатической системой Земли. Для этого сначала нужно было бы изобрести и построить подходящие летательные аппараты, которые бы распределяли эти частицы по земле в стратосфере в течение более длительного периода времени.

Тем временем многие ученые и метеорологи уверены, что это вмешательство будет иметь непредвиденные последствия для климата и погоды во всем мире. Некоторые регионы могут сильнее пострадать от засухи, целые районы перестанут быть пригодными для земледелия. Кроме того, частицы сульфатов в атмосфере не остановили бы подкисление океана, если бы CO2 продолжал поступать в воздух, — и они были бы опасны для озонового слоя.

Кроме того, внезапное прекращение выброса частиц в стратосферу также может стать фатальным для климата. Если использование SRM резко прекратится, например, из-за военных конфликтов или технического сбоя, а концентрация СО2 в атмосфере не уменьшится или будет незначительной, это может привести к резкому потеплению. Что, в свою очередь, может привести к крупномасштабному массовому вымиранию видов.

Истончение перистых облаков

Другой подход к SRM — это истончение высотных ледяных облаков, называемых перистыми облаками. Для этого в верхние слои атмосферы предложили выбросить определенные аэрозоли, которые должны вступить в реакцию со льдом и частицами воды в перистых облаках.

Реакция может затормозить рост перистых облаков и, в конечном счете, истончить их. Это разрежет облака, позволив большему количеству длинноволнового излучения уйти обратно в космос.

Однако Федеральное агентство по охране окружающей среды предупредило что выброс аэрозолей в атмосферу может иметь прямо противоположный эффект. Метод связан с огромными неопределенностями и еще не полностью исследован.

Осветление морских облаков

Этот метод заключается в осветлении облаков над океанами, например, с помощью специальных кораблей, распыляющих капли морской воды в небо. Эта мера должна сделать облака светлее и, таким образом, отражать больше солнечных лучей в космос.

Некоторые специалисты считают, что вмешательство в региональный водный баланс также имеет надрегиональные последствия. Чем шире будет использоваться этот метод, тем больше это повлияет на глобальную структуру осадков.

Осветление поверхности земли

Так называемый эффект альбедо также можно использовать для отражения солнечных лучей. Для этого поверхность земли должны осветлить, окрасив в белый цвет крыши и горы, вырубив леса на заснеженных участках или покрыв пустыни и ледяные участки.

Этот метод уже используется в небольших масштабах. Соответственно, эта мера приводит к локальному похолоданию и уже частично используется как адаптационная мера, например, против островов тепла в городах. Однако слишком сложно и дорого использовать эту меру на большой площади и сохранять поверхность земли белой в долгосрочной перспективе. Вот почему в настоящее время эффект альбедо практически не играет роли в исследованиях.

Солнечные паруса в космосе

Еще одна идея минимизировать солнечную радиацию на Земле — солнечные батареи в космосе. Реализация постоянного размещения солнечных парусов между Землей и Солнцем до сих пор считалась научной фантастикой и вряд ли будет реализована в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Поэтому правительство США в своем плане исследований не заботится о солнечных парусах или освещении земной поверхности, а только о атмосферных приближениях и влиянии облаков.

18 миллиардов долларов в год

Практически все методы солнечной геоинженерии не исследованы. Многие ученые предупредили об огромных экологических и геополитических рисках «Управления солнечной радиацией». Кроме того, исследование, проведенное в США, оценили, что такие меры будут стоить около 18 миллиардов долларов США в год на каждый градус охлаждения.

Кроме того, техническое решение SRM будет бороться только с симптомами климатического кризиса, а не с его причиной.

Учёные доказали, что время течет все быстрее. Это как?

Полученные недавно астрономами результаты, по-видимому, разрешат некоторые проблемы в космологии, которые заставляли некоторых физиков прибегать к довольно отчаянным теориям. Оказалось, что в древней Вселенной время текло в пять раз медленнее, чем сейчас.

Учёные доказали, что время течет все быстрее. Это как?