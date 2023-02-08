Ученые назвали 5 стран, способных пережить ядерную зиму

Опубликовано: 08.02.2023 10:41 , Обновлено: 15.11.2024

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) оценили, какие страны могут пережить ядерную зиму в результате масштабного конфликта. Они выяснили, что таких государств всего пять.

[info_b]Ядерная зима — гипотетическое глобальное состояние климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны. Предполагается, что в результате выноса в стратосферу некоторого количества дыма и сажи, вызванного обширными пожарами при взрыве нескольких сотен ядерных боезарядов, температура на планете повсеместно снизится до арктической в результате существенного возрастания отражения солнечных лучей от верхних слоев атмосферы.[/info_b]

Они проанализировали, какой воздействие окажет резкое снижение солнечной освещенности из-за ядерной войны, мощного извержения вулкана или удара крупного астероида на производство сельскохозяйственной продукции.

Шансы выжить оказались выше у жителей островных государств. Из 38 способными пережить ядерную зиму оказались 5. Это:

Новая Зеландия;

Австралия;

Исландия;

Вануату;

Соломоновы острова.

По словам ученых, они смогут сами производить сельхозпродукцию, несмотря на снижение температуры атмосферы и солнечной освещенности.

Кстати, как писал ранее Телеграф, тиктокерша Анна Гетман из Польши поделилась рецептом мяса в обычных стеклянных банках (его также можно назвать домашней тушенкой). Это блюдо подойдет и на случай ядерной зимы — ведь благодаря уникальному методу пастеризации оно не должно портиться до 25 лет.