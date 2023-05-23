Когда климат в Беларуси станет, как в Турции? Метеоролог назвал не очень долгие сроки

Опубликовано: 23.05.2023 07:29 , Обновлено: 23.05.2023

Белорусские учёные спрогнозировали существенное изменение климата в стране в ближайшее время. Расчёты метеорологов на днях озвучил директор Института природопользования Национальной академии наук (НАН) Беларуси Сергей Лысенко. Он рассказал, когда климат в Беларуси станет таким же, как в современной Турции.

По его словам, это может произойти уже к концу текущего столетия - среднегодовая температура вырастет на 7-8 градусов, количество осадков зимой увеличится на 35-46%, а летом, наоборот, уменьшится на 30-40%.

“Глобальный антропогенный радиационный форсинг на конец текущего столетия в Беларуси будет в пределах от 5 до 8,5 Вт/м². При таком радиационном форсинге рост среднегодовой температуры к концу текущего столетия составит 7-8 градусов, и наш климат будет таким же, как сейчас в Турции”, - цитируетЛысенко БелТА.

[info_b]Радиационным форсингом учёные называют внешне обусловленное изменение притока радиации к слою в системе Земля – атмосфера. К радиационно-активным составляющим атмосферы относят парниковые газы, тропосферный и стратосферный озон, атмосферный аэрозоль, облака.

В современных климатических моделях для расчета изменений средней глобальной температуры метеорологи учитывают форсинг, обусловленный следующими факторами:

изменениями солнечной постоянной;

изменениями альбедо облаков;

увеличением концентрации парниковых газов;

увеличением содержания аэрозолей;

изменениями содержания озона в стратосфере и тропосфере.

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Как пояснил учёный, до глобального потепления климата среднегодовая температура в Беларуси составляла 5,9°С, сейчас составляет 7,2°С, а к концу этого столетия достигнет 13°С. По его словам, По его словам, уже к 2040 году среднегодовая температура в Витебской области сравняется с нынешней среднегодовой температурой в Гомельской области.

Представитель НАН Беларуси пояснил, что это произойдёт, если мировое сообщество не предпримут действенных мер по реализации Парижского соглашения об изменении климата, а также не будут контролировать и сдерживать количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.

Поляки спрогнозировали, каким будет лето в Беларуси в 2023 году

Напомним, данные Института метеорологии и водного хозяйства (ИМВХ) Республики Польша свидетельствуют о том, что лето 2023 года в Беларуси будет жарче обычного. Исходя из метеорологических карт польского института, в среднем температура летом будет на 1,5°С выше климатической нормы, а вот осадков выпадет значительно меньше обычного.