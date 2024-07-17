"Последствия будут немедленным" - Учёные назвали годы, когда в Европе начнется малый ледниковый период. А как же глобальное потепление?

Опубликовано: 17.07.2024 09:19 , Обновлено: 17.07.2024

Недавнее исследование учёных из Утрехтского университета в Нидерландах показало, что в течение следующих 75 лет Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) прекратит свое существование. Это, по мнению учёных, неизбежно приведет к малому ледниковому периоду в Европе и изменит климат на всей планете. Но как это согласуется с общепринятой теорией глобального потепления?

Что такое AMOЦ?

[info_b]AMOЦ — это мощное тёплое океаническое течение, которое является северо-восточным продолжением Гольфстрима и переносит теплую воду с экватора в северное полушарие, повышая средние температуры, особенно зимой. Оно создаёт так называемую термохалинную циркуляцию за счет перепада плотности воды, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солёности в океане. Считается, что именно термохалинная циркуляция существенно влияет на климат Земли. [/info_b]

Как следует из статьи нидерландских исследователей, опубликованной в журнале Science Advances, большие объемы пресной воды, поступающие в океан по мере таяния ледяного покрова Земли, грозят остановить это критически важное для климата течение, что в результате приведет к значительному понижению температуры.

Согласно расчётам учёных, средние температуры зимой в таких европейских столицах, как Берлин или Лондон могут упасть до -30°С , то сделав европейский континент такими же холодным, как нынешняя Сибирь.

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Мир ждёт каскад экологических катастроф?

Более того, последствия изменения температуры океанов, по словам учёных, могут серьезно нарушить экосистему тропических лесов Амазонки и косвенно повлияют на характер осадков по всему миру, спровоцировав каскад экологических катастроф по всей планете.

“В Северном полушарии будут наблюдаться более низкие температуры после краха АМОЦ, тогда как в Южном полушарии будет наблюдаться обратная ситуация”, - пояснили авторы статьи.

Самые большие изменения учёные предрекли Северной Европе. По данным исследователей, за индустриальный период температура уже упала в Европе на фоне повышения температуры на 1°C, наблюдаемого в последние десятилетия. Однако переломный момент, по словам учёных, наступит внезапно: в какой-то момент из-за разницы в весе соленой и пресной воды не хватит энергии, чтобы толкать теплую соленую воду, и тёплое океаническое течение просто остановится.

Пока неясно, когда это произойдет, но другие исследования показали, что существует 95%-ная вероятность того, что AMOЦ остановится уже к 2095 году , если глобальное потепление не удастся предотвратить.

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[info_b]Как показали исследования, сейчас AMOЦ переносит приблизительно 15 млн кубометров соленой воды в секунду. Это эквивалентно примерно 1 петаватт (ПВт) тепла, ежегодно переносимого на север, или 32 зеттаджоулям (ЗДж) тепла в год. Это огромное количество энергии. Для сравнения, общее мировое потребление энергии в 2021 году составило всего около 580 эксаджоулей, то есть AMOЦ переносит на север эквивалент, в 55 раз превышающий все мировое производство энергии каждый год, или энергию, эквивалентную 500 млн взрывов ядерной бомбы в Хиросиме.[/info_b]

“Если AMOЦ остановится, этот огромный перенос тепла резко прекратится. Влияние изменения будет немедленным, катастрофическим и необратимым”, - предупредили авторы статьи.

Как это связано с глобальным потеплением?

Исследование, как и предыдущие исследования, предполагает, что значительный приток пресной воды из-за увеличения количества осадков и таяния пресноводного льда Гренландии может потенциально нарушить AMOЦ уже в течение этого столетия, а скорость потока AMOЦ уже заметно замедлилась. Точкой невозврата в прогностической модели нидерландских учёных является скорость переноса примерно в 500 тыс. кубометров пресной воды в секунду. По словам авторов исследования, до этой точки невозврата остаётся не так уж много.

Так, Гренландия содержит около 2,85 млн кубических километров льда, который при таянии приведёт к повышению уровня мирового океана более чем на семь метров. Для того, чтобы растопить этот объем льда в течение года, требуется 5,3 ЗДж тепла — или шестая часть энергии, которую АМОЦ переносит на север каждый год.

С 1970 года выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека, внесли в систему Земли дополнительно 450 ЗДж тепла, около 90% из которых было поглощено океанами. Авторы исследования отметили, что, хотя аэрозоли от угольных электростанций и сжигание топлива с высоким содержанием серы сократили это накопление тепла, текущая тенденция сокращения аэрозолей приводит к увеличению накопления тепла. В результате климатические модели оказывают неверными, недооценивая ускорение климатического кризиса. По расчётам исследователей, вп оследние годы в североатлантическом регионе произошел значительный всплеск поглощенного солнечного света, что добавило ещё 4 ЗДж тепла за 12 месяцев — чуть меньше, чем необходимо для таяния ледников.

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Это привело к рекордно высокому глобальному энергетическому дисбалансу Земли — разнице между количеством энергии, излучаемой Землей в космос, и количеством, поглощаемым ею от Солнца. Она составила около 1,8 Вт на квадратный метр в 2023 году, что ежегодно добавляет 29 ЗДж тепла в систему Земли.

Во время Парижского саммита по климату в 2015 году все внимание было сосредоточено на потеплении, вызванном выбросами парниковых газов, однако усиление потепления под воздействием солнца является новым и недооцененным глобальным фактором, отметили авторы статьи.

“Это накопление тепла говорит о том, что есть все условия для того, чтобы растопить достаточно льда Гренландии, чтобы потенциально остановить AMOЦ. Кроме того, увеличение осадков дополнительно способствует поступлению пресной воды”, — пояснил климатолог Ли Саймонс.

Ранее Telegraf.news рассказал, что к похожему выводу недавно пришли учёные из Польского геологического института. Они также, вопреки прогнозам о мировом потеплении, спрогнозировали приход новой волны холода в будущем.

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