«Добром не кончится» - Учёные забили тревогу из-за «сильно положительного» теплового баланса Земли

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Опубликовано: 16.04.2024 15:00 , Обновлено: 16.04.2024

Некоторые ученые забили тревогу из-за изменения теплового баланса Земли. В последние годы он стал "сильно положительным". Разобрались, что это означает и как повлияет на климат на планете в ближайшем будущем.

График изменения теплового баланса Земли за последние 150 тыс. лет, построенный на основе данных NASA, опубликовали авторы телеграм-канала о погоде Nadvorie.

“Обратите внимание на последние годы: Земля получает, но мало излучает энергии в космос. Тепловой баланс сильно положительный. Это добром не кончится”, - отметили специалисты.

Данные об объёме теплового излучения в прошлом учёным удалось получить благодаря реконструкции, выполненной по соотношениям изотопов кислорода (δ18O) фораминифер в морских отложениях. Эти раковинные одноклеточные животные имеют ракушку, которая представляет собой минеральный скелет. Если сегодня их средние размеры составляют всего 0,1—1 мм, то некоторые ныне вымершие виды были размером в 20 см.

Их исследование позволило учёным лучше понять процессы ледниковых периодов прошлого и нынешнего глобального изменения климата, а также рассчитать чистый радиационный дисбаланс верхней части атмосферы или энергетический дисбаланс Земли.

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К тревожному выводу пришла и группа учёных под руководством Хайлинг Цзя (Hailing Jia) из Нидерландского института космических исследований (НИКИ). В своём недавнем климатическом исследовании, опубликованном в начале апреля этого года в журнале Nature, они обратили внимание на то, что резкое сокращение выбросов аэрозолей, наблюдаемое в последнее десятилетие, лишь усилило энергетический дисбаланс на планете.

[info_b]Климатологи называют аэрозолями твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. В атмосфере аэрозольные они видны невооружённым глазом - в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Считается, что твердые компоненты аэрозолей могут представлять серьёзную опасность для живых организмов, в том числе для людей. [/info_b]

В последние десятилетия мировое сообщество усиленно борется с аэрозолями и предпринимает всё новые и новые меры по их сокращению. Однако, учёные доказали, что аэрозоли не похожи на парниковые газы, такие как углекислый газ или метан. Если газы поглощают солнечный свет, приводя к потеплению или так называемому “парниковому эффекту”, то аэрозоли выполняют прямо противоположную функцию - они отражают солнечный свет обратно в космос и тем самым оказывают на планету охлаждающее действие.

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Исследователи из НИКИ провели подробное моделирование климата, исходя из наблюдений за изменением температуры поверхности моря и выяснили, что наблюдаемая тенденция положительного дисбаланса в предыдущие два десятилетия была вызвана именно антропогенным воздействием. По их словам, именно сокращение выбросов аэрозолей привело к удвоению темпов роста теплового баланса Земли в период с 2001 по 2019 год. Причём, по их прогнозам, дальше ситуация лишь ухудшится, поскольку большинство будущих сценариев указывают на то, что государства будут стремиться к быстрому сокращению выбросов аэрозолей и их прекурсоров, которые считаются один из основных причин загрязнения воздуха в крупных городах.

“Поэтому вполне вероятно, что такое сокращение выбросов будет продолжать усиливать энергетический дисбаланс Земли, помимо того, вклада, который в этот процесс вносят парниковые газы. Следовательно, мы можем ожидать ускоренного повышения температуры поверхности в этом десятилетии”, - резюмировали авторы научной работы.

Ранее Telegraf.news сообщил, что группа физиков из Университета Порта в Португалии в прошлом году подсчитала, что воздействие человеческой деятельности на земную систему может привести к «непредсказуемому хаосу», а экстремальные погодные условия, которые пока считаются аномалией, станут климатической нормой.

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