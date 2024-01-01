Только самые одаренные справятся с задачей? Найдите 2 одинаковые снежинки за 20 секунд

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Опубликовано: 01.01.2024 08:31 , Обновлено: 30.12.2023

В реальной жизни снежинки, как известно, никогда не бывают одинаковыми, но в этой головоломке два морозных образования совпадают. Сможете их найти менее чем за 20 секунд? Говорят, что справится з заданием могут только самые одаренные и внимательные люди.

[info_b]Ослепительно красивые, если рассматривать их под микроскопом, снежинки - одно из самых удивительных холодных творений природы. Бесконечное разнообразие форм - один из умопомрачительных примеров науки в действии, и для их появления необходимы соответствующие условия. Так, в облаках температура должна быть не ниже минус 10 °C, чтобы водяной пар превратился в вещество, которое мы знаем как снег.[/info_b]

Задачи на внимательность и наблюдательность являются отличным способом проверить наши умственные способности. Одна из таких - найти две одинаковые снежинки среди множества других, и это нужно сделать всего лишь за 20 секунд. Это может показаться простым заданием, но на самом деле требует особой внимательности и быстроты реакции.

На этом изображении пять рядов снежинок по пять штук. Но только те, кто обладает навыком решения головоломок, смогут найти подходящую пару менее чем за 20 секунд.

Можно использовать такие стратегии, как поочередное прохождение каждой линии по горизонтали или вертикали, а можно просто наугад пробежаться глазами по иллюстрации в поисках узора.

Какие две снежинки одинаковые?

Не стоит расстраиваться, если не удалось найти две одинаковые снежинки за 20 секунд. Это всего лишь одна задача из множества других, и каждый из нас обладает своими уникальными навыками и способностями. Важно помнить, что успех в решении задач не определяет нашу общую интеллектуальную способность.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь”]

Посмотрите на второй ряд сверху и запомните последнюю, пятую снежинку (слева — направо). Точно такая же находится в последнем, пятом ряду по середине (третья, если смотреть слева — направо).

Вот они:

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Ранее Телеграф публиковал другую новогоднюю головоломку. Возьмите ручку и бумагу, чтобы разгадать ребус с картинками. Будьте осторожны, один из этапов совсем не простой!

Эта новогодняя головоломка способна запутать две трети всех попытавшихся. Решите с первого раза?