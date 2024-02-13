Лишь избранные смогут? Найдите на картинке четное число среди множества нечетных

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Опубликовано: 13.02.2024 11:34 , Обновлено: 13.02.2024

Эта картинка может заставить вас долго ломать голову, ведь справится с заданием могут только самые внимательные люди с орлиным зрением. А вы сможете быстро найти четное число на картинке?

Несмотря на то, что порой мозговые головоломки сбивают с толку, они могут быть полезны для развития когнитивных навыков и умения решать проблемы. Предложенная выше может проверить ваше зрение, внимательность, концентрацию и усидчивость.

На картинке вы должны попытаться найти четное число, скрывающееся среди множества 89.

Что это за число? 98. Авторы головоломки предложили обнаружить его за 8 секунд, чтобы усложнить и так непростое задание.

Так что включите таймер и начинайте прямо сейчас! Ответ вы найдете ниже.

[info_b]Подобны изображения хороши не только для проверки зрения, но и навыков решения проблем.[/info_b]

Правильный ответ

Чтобы победить эту головоломку, расслабьте взгляд, а не сосредотачивайтесь на одной цифре. Также стоит хорошо просканировать каждый ряд и столбец, чтобы не упустить ни одной области. Эта картинка может быть сложной, поскольку числа довольно похожи.

Не волнуйтесь, если вы все еще не можете справиться с головоломкой. Правильный ответ вы найдете ниже.

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Ранее Телеграф публиковал простую головоломку, которая вызвала огромный ажиотаж в социальных сетях. Люди, как обычно, разделились на два лагеря и спорили о результате. А вы знаете, как правильно решить эту задачу с четырьмя тройками?

Четыре тройки в этой задаче сбивают с толку многих. А вы сможете решить правильно?