Эта задачка для самых наблюдательных. Сможете ли вы найти 386 за 10 секунд?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.06.2024 15:27 , Обновлено: 03.06.2024

Хотите проверить свое зрение и концентрацию? Эта загадка рассчитана на внимательность. Чем раньше вы найдете число, не похожее на остальные, тем лучше. Некоторым людям достаточно 10 секунд. А за сколько справитесь вы? Давайте проверим.

Загадка для наблюдательных

Вы смотрите на большую прямоугольную доску. В основном на ней изображены цифры 336. Они помещены в каждую из четырнадцати строк и во всех двенадцати столбцах.

Однако одно из чисел выглядит иначе. В нём вместо 336 написано 386. В гуще троек и шестерок трудно найти восьмёрку. Числа смешиваются, потому что цвет доски неоднороден. Меняющийся с зеленого на розовый фон отвлекает внимание и мешает сосредоточиться на искомом числе.

Если вы часто решаете оптические головоломки, то вы наверняка справитесь быстрее остальных. Прежде чем начать, засеките время. Отличным будет результат до 10 секунд.

Оптические головоломки — отличный способ потренировать зрение и мозг. Они часто содержат ряды почти одинаковых слов или цифр. Почти в этом случае это имеет огромное значение, потому что одно число или слово немного отличается от остальных.

Решая такие задачки, вы не только практикуетесь в концентрации, но и переключаете мозг на другую деятельность, что также полезно для его активности.

Решение загадки для наблюдательных

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Если вы регулярно решаете подобные головоломки, на этот раз вы нашли 386 за десять секунд, а может, и быстрее. Число помещалось в четвертом столбце справа, в третьем ряду снизу.

Многие люди начинают поиск слева направо, как при чтении. Это не лучший способ быстро решать оптические головоломки. Стоит помнить об этом на будущее.

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Ранее Telegraf.news предлагал встряхнуть свой мозг, решив очередную задачу, которая не даёт покоя интернет-пользователям. Попробуйте и вы ее решить.

Очередной пример поставил пользователей в тупик. Как решить эту головоломку?