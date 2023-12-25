Эта новогодняя головоломка способна запутать две трети всех попытавшихся. Решите с первого раза?

Опубликовано: 25.12.2023 06:57 , Обновлено: 24.12.2023

Рождественская головоломка – идеальная возможность расслабиться во время изнурительной подготовки к праздникам. Возьмите ручку и бумагу, чтобы разгадать ребус с картинками. Будьте осторожны, один из этапов совсем не простой!

На первый взгляд загадка с елочками, украшениями и подарками простая, но в ней скрывается одна загвоздка, способная обмануть даже самых хитрых людей. Посмотрите внимательно на картинку попробуйте найти правильный ответ.

Найдите 5 отличий. Только самые зоркие люди смогут это сделать это за 20 секунд

[scryt_b title=“Как решить?”]

В задачке всего четыре решения. Если добавить подходящие значения, вы увидите правильные результаты. Первые два тривиальны, просто разделите результат на количество ингредиентов. Таким образом мы получаем цифру шесть, которая спрятана под игрушкой, и цифру пять, замененную иконкой елочки.

После перехода к третьей части головоломки все становится сложнее. Вам необходимо поставить пятерку на ёлку, но не известна цифра, спрятанная под подарком. Просто вычтите пять из конечного результата, а затем разделите полученное число на два подарка. Так мы узнаем, что в подарке содержится цифра три.

На последнем этапе вам может показаться, что головоломка тривиальна и что последнее действие требует лишь замены. Именно так большинство из нас делает 6+5+3, и это дает результат 14. Это неправильный ответ!

Что ж, взгляните еще раз на действие и его первый ингредиент. Одна игрушка символизирует цифру шесть, но в последней операции у нас есть две игрушки, что говорит о том, что нам нужно удвоить число и получить таким образом 12. Учитывая это, мы можем прийти к правильному решению головоломки – результат 20. Вам удалось с первой попытки?[/scryt_b]

Ранее Телеграф писал, что время от времени стоит проводить так называемую тренировку мозга — она повышает концентрацию и улучшает логическое мышление. В этой головоломке нужно просто вставить два символа, чтобы уравнение стало верным. Получится ли у вас решить ее менее чем за 10 секунд? Если да, то можете считать себя настоящим гением и мастером математики.

Только гении смогут быстро решить эту задачу? Нужно вставить всего 2 символа