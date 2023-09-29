У вас есть 30 секунд. Только самые зоркие найдут на картинке лилию

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Опубликовано: 29.09.2023 14:00 , Обновлено: 30.11.2023

Существует множество картинок с головоломками, на которых нужно найти тот или иной предмет. Например, на иллюстрации ниже автор предложил найти среди роз и гортензий одну белую лилию. Сможете уложиться в 30 секунд?

Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Множество насыщенных цветов не облегчают задачу и сбивают с толку.

Лилия может быть спрятана где угодно — возле зеленых листьев, в тени других цветов или где-то на заднем плане.

Только самые зоркие и внимательные люди смогут найти эту скрытую красоту. Если вы не обладаете хорошим зрением или не можете быстро обнаружить мелкие детали, то эта головоломка может оказаться для вас настоящим испытанием.

Но не отчаивайтесь! Если вы не смогли найти лилию за 30 секунд, то ниже есть ответ.

[info_b]Отметим, что головоломки — это отличный способ развивать свои когнитивные способности и тренировать мозг. Они помогают нам улучшать наше внимание, память и мышление. Кроме того, решение головоломок может быть очень увлекательным и интересным занятием.[/info_b]

Правильный ответ

На самом деле лилия спряталась в правой части картинки, чуть выше середины.

Мы отметили ее черным кружком, чтобы было проще:

Чтобы потренировать мозг, вы можете пройти другие головоломки, которые ранее публиковал Телеграф.

«Лишь 2%» смогут сделать это за 7 секунд. Найдите на картинке мяч

Лишь 1% людей сможет это сделать. Найдите цифру 8 за 2 секунды

Только 5% людей могут сделать это за 15 секунд. Найдите на картинке волка