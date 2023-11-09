Сезон этого гриба только начался в Беларуси. Где можно найти и как приготовить?

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Опубликовано: 09.11.2023 09:11 , Обновлено: 09.11.2023

Большинство людей убеждено, что ноябрь – это месяц, когда грибы уже "отходят". Заядлые грибники ещё продолжают охотиться за зелёнками, подзелёнками и осенними вешенками, но в целом в последнем осеннем месяце грибной сезон, как правило, закрывают. Однако, существуют малоизвестные виды поздних грибов, которые в ноябре расти только начинают. К ним относится, в частности, гигрофор поздний. Узнали, где найти и как правильно приготовить этот гриб.

Что представляет из себя гигрофор поздний?

Семейство гигрофоровых не очень многочисленно. Микологи выделяют в нём три рода грибов: гигрофор, камарофилл и гигроцибе. Самым массовым съедобным представителем первого рода является гигрофор поздний (в народе его часто называют мокрицей или сластушкой).

Фото: pagan-cancan.by

[info_b]Гигрофор поздний - Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. - съедобный гриб 4-й категории, небольшой по размерам - высотой до 6 - 8 см, с кремовой ножкой толщиной до 1 см, с кольцевой зоной в верхней части. Диаметр шляпки достигает 4 - 6 см, по форме - выпуклая, к краям более или менее распростёртая, оливково-коричневого цвета, в центре очень тёмного оттенка, а по краям - бледнее и нередко с примесью желтоватых или оранжевых оттенков. На ощупь клейкая, покрытая слизью, но в период заморозков она подсыхает. Снизу шляпки имеются нисходящие пластинки.[/info_b]

Грибники часто называют гигрофор гадким утенком – выглядит гриб довольно неприметно и невзрачно, но у опытных грибников неизменно вызывает восхищение, поскольку появляется он тогда, когда большинство грибов уже в лесу не найти. Как правило, сезон гигрофора начинается в начале ноября и длится до конца декабря, а то и начала января. Гриб любит холод и влагу, поэтому даже первые заморозки ему ни по чём - можно смело отправляться за ним в лес. Найти гигрофор поздний можно в смешанных и хвойных лесах, чаще всего в траве и на гниющей сосне.

Кстати, “двойников” у гигрофора позднего нет - он легко узнаваем, поэтому спутать его в лесу с каким-то другим несъедобным и ядовитым грибом сложно, что делает “охоту” за этим поздним грибом ещё приятнее.

Как и что приготовить из гигрофора позднего?

Эти грибы мало кто собирает, поскольку они не похожи ни на один из привычных съедобных грибов, знакомых большинству. Однако эти грибы не просто съедобны, но и действительно вкусны. Они отлично подходят для маринования, поскольку они достаточно твердые, но также хороши в супах и соусах. А вот сушить их не рекомендуют - из-за большого количества воды и слизи и нежных пластинок выход гриба после сушки будет достаточно скромен.

По словам тех, кто пробовал гигрофор поздний, он имеет мягкий грибно-фруктовый аромат и легкий приятный вкус. Сама мякоть гриба достаточно тонкая, беловатая или жёлтая по цвету (под кутикулой до оранжевого).

Однако, набрав корзинку гигрофора позднего холодным ноябрьским утром, важно не забывать о правильной обработке этого гриба. Дело в том, что эти грибы (как, впрочем, и многие другие) способны впитывать тяжелые металлы из почвы. Поэтому прежде, чем добавлять их в блюдо, их рекомендуют дважды проварить в кипящей воде, чтобы удалить все нежелательные примеси.

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