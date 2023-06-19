Женщину «раздуло» после прикосновения к растению. В какие заросли белорусам лучше не забредать?

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Опубликовано: 19.06.2023 12:21 , Обновлено: 19.06.2023

В Братании женщина прикоснулась к борщевику – растению, которое считается опасным. В результате она сильно опухла и больше месяца провела в больнице. К слову, это растение растет и в Беларуси.

По словам женщины, накануне она прогуливалась и случайно прикоснулась к борщевику, написал nypost.com.

«Я легла спать абсолютно нормальной, а когда проснулась, то не могла пошевелиться. Было очень больно», - вспомнила она.

Женщина заметила, что ее рука стала больше.

«Я посмотрела на свою руку, она набухла и стала красной. Как будто ее облили кислотой».

Лицо и руки разбухли, на коже появились ожоги. А пальцы так опухли, что врачам пришлось срезать с них кольца. Медики перевязали раны, дали обезболивающее.

В больнице женщина провела больше месяца: в течение двух недель она не могла из-за ожогов ходить.

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Борщевик. Что это вообще такое?

Борщевик — название растений семейства зонтичные. Род Heracleum объединяет 152 вида. Сорняк, о котором идет речь, — это борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi), высокое растение с крупными листьями и соцветиями. Это растение в высоту достигает двух–четырех метров, а листья могут быть длиной до полутора.

Борщевики в Беларуси

В Беларуси широкое распространение получил уже упомянутый борщевик Сосновского. Эти растения начали настоящую экспансию на белорусские леса, луга и поля. По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, общая площадь роста борщевика в Беларуси составила 4550,5121 га.

Больше всего его в Витебской области и Минской области. Есть этот опасный куст и в других регионах страны.

Чем опасен борщевик?

Опасность не только в том, что этот куст вытесняет местные виды, сокращает биоразнообразие, но он и ядовит. Все дело в токсичности его сока. Растение содержит большое количество веществ, которые при попадании на кожу делают её чувствительной к ультрафиолету, вызывая ожоги.

При этом опасны все части растения: листья, стебли, плоды. Простого прикосновения может хватить, чтобы сок попал на кожу и под воздействием солнечного света образовалось воспаление.

Самые сильные ожоги происходят в солнечные дни. Но если контакт с растением произошел в тёмное время суток, то, как только этот участок кожи окажется под солнцем, на ней образуется ожог. Этим борщевик и коварен: контакт с ним порой не удается заметить сразу, обычно об этом узнают уже только при появлении ожога – когда сделать что-либо будет уже поздно.

А если сок с растения попадет в глаза, то может наступить и слепота.

Как с ним бороться?

Самый простой способ — не допустить образования ростка, где вызревают семена. Для этого растение рекомендуется скашивать. Правда, на ее корне по бокам в скором времени вновь появляются ростки. Специалисты советуют скашивать снова, и так – до пяти раз.

Иллюстрированное фото/rg.ru

Другой способ, позволяющий проще справиться с агрессором: корень борщевика отрубить лопатой на глубине около 10 см. В этом случае растение заново не вырастит. Правда, с зарослями борщевика на больших площадях с помощью одной лопаты справиться трудно.

Тогда разрешается применять химические вещества.

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