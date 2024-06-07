Не ешьте эти продукты перед тем, как идти загорать. Иначе сыпь и покраснения гарантированы

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Опубликовано: 07.06.2024 09:51 , Обновлено: 07.06.2024

Фотосенсибилизация - это реакция кожи на солнечный свет, которая может быть вызвана некоторыми химическими веществами, содержащимися в лекарствах, косметике и продуктах питания. Ее можно распознать по сыпи, покраснению или волдырям. Однако, безусловно, лучше предотвратить появление сенсибилизации. Вот продукты, которые могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Проблемы от солнца

Когда погода хорошая, трудно удержаться от пребывания на свежем воздухе. Однако радость от приятной летней погоды не должна приводить к беспечности, когда речь идет о защите кожи от солнца. Обязательно используйте крем с УФ-фильтром и высокой степенью защиты.

Не стоит забывать и о защитной одежде - шляпах, кепках и солнцезащитных очках. Даже самым большим любителям солнечных ванн рекомендуется избегать солнца в часы пик, когда ультрафиолетовое излучение наиболее сильно.

Проблемы после принятия солнечных ванн могут возникнуть не только из-за отсутствия адекватной внешней защиты. Необходимо также обратить внимание на свой рацион. Фотосенсибилизирующие продукты делают кожу гиперчувствительной к солнцу. Наиболее распространенными симптомами этого являются:

покраснение;

ощущение жжения;

сыпь;

волдыри.

Они могут появиться сразу, но обычно возникают через 24-48 часов после пребывания на солнце. Их не следует рассматривать как раздражающую, но кратковременную проблему. Вполне вероятно, что обесцвечивание кожи может произойти и остаться с нами навсегда.

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Эти овощи не стоит есть перед загаром

Планируете проводить много времени на солнце? Позаботьтесь о том, чтобы фотосенсибилизирующие продукты не попали в вашу тарелку. И не забывайте, что в группе риска находятся не только поклонники солнца или обладатели очень светлой кожи.

Среди овощей особенно важно следить за морковью и сельдереем . Не рекомендуется есть их в больших количествах, а также пить соки или коктейли с их содержанием перед выходом из дома.

Также следует избегать:

пастернака;

петрушки;

укропа.

А какие фрукты?

Сочные фрукты отлично подходят для освежения в жаркие дни и создания аппетитных композиций на тарелке. Однако некоторые из них содержат вещества, которые могут привести к аллергической реакции, если мы проводим много времени на солнце.

Употребление большого количества инжира может привести к раздражению. С осторожностью нужно относиться и к популярным цитрусовым:

апельсинам;

грейпфрутам;

мандаринам;

лаймам;

лимонам.

Речь идет как об употреблении их в пищу, так и о фруктовых соках. Перед принятием солнечных ванн их употребление нежелательно.

Будьте осторожны с травами

Травяные настои очень полезны для разных аспектов здоровья человека. Одни успокаивают нервы и облегчают засыпание, другие поддерживают пищеварение и обмен веществ, третьи благотворно влияют на печень. Однако летом употребление некоторых из них может вызвать икоту и негативно сказаться на состоянии кожи. Какие травы обладают фотосенсибилизирующими свойствами?

Зверобой занимает первое место в этом списке. Эта трава содержит гиперицин - пигмент, который проявляет способность поглощать солнечный свет, делая кожу более чувствительной к солнечным лучам.

Фотоаллергическая реакция также может возникнуть при лечении:

ромашкой:

одуванчиком:

тысячелистником;

календулой,

пижмой

арникой горной.

Лучше воздержаться от употребления настоев и препаратов из крапивы.

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