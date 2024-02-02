Эта задачка начальной школы может запутать многих взрослых. Получите ли вы нужное число?

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Опубликовано: 02.02.2024 11:56 , Обновлено: 02.02.2024

Математические головоломки могут быть забавными и познавательными, но часто они приводят к раздражению и спорам между людьми. Эта очередная простая задачка из начальной школы снова разделила Интернет на 2 лагеря. Какой ответ правильный?

[info_b]Тренировать мозг можно разными способами. Самый популярный из них - головоломки, но стоит помнить, что это не единственный вариант. Изучение нового языка, искусства или медитация работают не хуже. Главная идея этих “упражнений” заключается в том, чтобы получить приятную дозу знаний, которая откроет перед вами множество новых дверей. Все, что знакомо, вызывает чувство усталости, и ваша голова перестает работать и переходит в автоматический режим. Если ваш мозг столкнется с барьером, например языковым, он приложит двойные усилия, чтобы перепрыгнуть его![/info_b]

Математические головоломки, которые по-английски называются “brain teasers”, призваны доказать, что именно простейшие операции могут стать причиной серьезных проблем. Конечно, спокойный анализ и разделение задачи на несколько шагов позволят вам вычислить правильный результат. Вскоре вы убедитесь, насколько это просто.

Единственной сложностью, на самом деле, здесь является порядок выполнения операций. Достаточно сделать одну ошибку, и результат окажется неверным.

30÷5(2+2(1+1)) = ?

При решении у пользователей возникло множество неправильных ответов. Многие посчитали, что правильный результат - 1, другие - 48. Однако оба являются неверными.

Правильный ответ

Ключ к решению задания - соблюдение правил выполнения операций. Сначала нужно разобраться со скобками, затем с умножением и делением, а в самом конце - со сложением и вычитанием.

Следующую операцию можно выполнить по памяти, но если для вас это проблема, приготовьте что-нибудь для записи.

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Вот как должно выглядеть решение задачи:

30÷5(2+2(1+1)) = 30÷5(2+2(2)) = 30÷5(2+4) = 30÷5(6) = 6(6) = 36

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Ранее Телеграф публиковал задачу, которая также вызвала большой ажиотаж среди пользователей Интернета. Будет ли она для вас слишком легкой или все же придется поломать голову?

Даже дети решают эту задачу менее чем за минуту. А вы сможете дать правильный ответ?