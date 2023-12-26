Эта хитрая задача поставила в тупик многих. Добавьте только 1 линию для правильного ответа

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Опубликовано: 26.12.2023 14:20 , Обновлено: 27.12.2023

Головоломки требуют от нас смекалки и умения проявить себя, что отнюдь не является легкой задачей. По этой причине многие сдаются в самом начале, хотя на самом деле эти задачи не так уж и сложны. Посмотрите на картинку выше и добавьте всего одну линию, чтобы получился правильный ответ. Вы уже знаете, куда ее пририсовать?

Мало кто сразу видит решение. Спокойно проанализируйте все варианты, которые приходят вам в голову. Не стоит нервничать и раздражаться - это все равно не поможет решить головоломку, а только отобьет желание действовать.

Наверняка вам любопытно, каково же решение приведенной выше головоломки и где должна стоять лишняя линия. Прежде чем получить ответ, попробуйте еще раз подумать над ответом. Важно выйти за рамки возможного — и тогда вам удастся найти нужный ответ.

Правильный ответ

Если у вас не получилось, не расстраивайтесь. Задача довольно хитрая. Дадим подсказку: посмотрите на первый плюс в этой загадке. Именно к нему нужно пририсовать линию.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь.”]

Просто нарисуйте линию слева от плюса — так вы превратите его в цифру 4. В результате операция изменится на 545 + 5 = 550.

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К слову, тренировать свой мозг стоит регулярно — и тогда никакие головоломки не будут страшны. Попробуйте разобраться с этой простейшей задачей, которую Телеграф публиковал ранее.

Это простейшая задача «сломала мозг» многим. В чем проблема?