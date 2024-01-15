Кому обязательно нужен увлажнитель воздуха? Узнали, как выбрать лучший прибор

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Опубликовано: 15.01.2024 13:46 , Обновлено: 15.01.2024

Электризующиеся волосы, трескающиеся губы, сухая кожа лица и рук — все эти неприятности зимой вызывает работа центральной системы отопления. Решить проблему сухого воздуха может увлажнитель. Узнали, какие они бывают, кому необходимы и как выбрать хороший прибор.

Что такое увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха — это устройство, которое используется для поддержания оптимального уровня влажности в помещении. В увлажнителях могут быть дополнительные функции, такие как ароматизация и ионизация воздуха, очистка от нежелательных примесей, удержание заданного уровня влажности.

Почему важно увлажнять воздух зимой

Осенью и зимой из-за работающего отопления воздух в помещениях становится слишком сухим. Это негативно влияет на здоровье людей — кожа и слизистые пересыхают, могут начаться проблемы с дыханием, кашель, электризуются волосы, трескаются губы и болит голова. Губителен слишком сухой воздух и для комнатных растений, в первую очередь для тропических.

По мнению врача общей практики Ларисы Алексеевой, сухой воздух в помещении зимой, а также дефицит кислорода вызывает сонливость, апатию и снижение работоспособности, и апатию. По её словам, осенью и зимой помещение нужно регулярно проветривать и увлажнять в нём воздух.

Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, обратила внимание на то, что из-за сухого воздуха могут обостриться такие заболевания, как атопический дерматит и псориаз. Кроме того, от сухого воздуха страдают глаза, что чревато развитием синдрома сухого глаза — патологии, при которой нарушается продукция слезы. При низкой влажности на пересушенных слизистых носоглотки местный иммунитет нарушается, что повышает риск развития различных респираторных заболеваний.

Оптимальный для человека уровень влажности воздуха в помещении составляет 40–60%. С началом отопительного сезона он значительно снижается. Создать и поддерживать нужный уровень влажности может увлажнитель воздуха.

Кому стоит купить увлажнитель воздуха

Если у здоровых людей сухой воздух в помещении вызывает дискомфорт, то у тех, кто страдает от аллергии, астмы и других заболеваний дыхательной системы может ухудшиться здоровье и обостриться заболевание. Увлажнение воздуха помогает создать комфортные условия в помещении и предотвратить негативные последствия для здоровья.

Кто же нуждается в увлажнителе воздуха в первую очередь?

Маленькие дети

Появление в семье ребёнка — повод задуматься о покупке увлажнителя. Новорождённым особенно важны комфортные условия для правильного развития организма. Оптимальный уровень влажности в помещении — залог того, что у малыша не пересохнет нежная кожа и слизистые оболочки.

Аллергики, астматики и люди с ослабленным иммунитетом

Сухой воздух является благоприятной средой для микробов и бактерий. Кроме того, в таком воздухе пыль летает по комнатам, провоцируя приступы аллергии и астмы у тех, кто страдает этими заболеваниями. Увлажнитель воздуха «прибивает» пыль к полу, где её легко убрать.

Обладатели тонких длинных волос

Для них сухой воздух осенью и зимой — сущее наказание. Как только включают центральное отопление, каждое расчёсывание волос превращается в пытку.

Особенно тяжело приходится обладателем тонких волос — они особенно сильно электризуются и не дают уложить их в причёску. Увлажнитель воздуха решает эту проблему.

Но есть и неочевидные причины, зачем и кому нужен увлажнитель воздуха.

Храп

Множество людей страдает от храпа, и готовы на многое, чтобы избавиться от него, вплоть до дорогостоящих хирургических операций. Между тем причиной храпа может быть пересушенный воздух в спальне. Из-за сухости воздуха слизистые оболочки носоглотки пересыхают, а горло отекает и начинает затруднять движение воздуха через носовые пазухи. Из-за этого человек храпит по ночам. Достаточно повысить влажность воздуха в помещении, чтобы слизистые оболочки носоглотки и носовые пазухи не испытывали дискомфорта, и человек перестал храпеть во сне.

Пыль

Увлажнитель воздуха полезен не только для здоровья — он также помогает поддерживать в помещении чистоту. Частички влаги сталкиваются в воздухе с пылинками и «приземляют» их. Поэтому в комнате с увлажнителем легче дышится — в ней не остаётся летающей пыли. Некоторые устройства оснащены специальными фильтрами, которые буквально «моют» воздух, задерживая загрязнения.

К слову, избавиться от летающей пыли обычными способами невозможно — через непродолжительное время она снова появляется. Хороший увлажнитель может эффективно бороться с ней сутками.

Компенсация работы кондиционера

Летом в жару кондиционер становится предметом первой необходимости. Но, поддерживая комфортную температуру в помещении, он может пересушивать воздух. Увлажнитель воздуха компенсирует этот недостаток.

Преимущества использования увлажнителя воздуха

Улучшение качества воздуха. Увлажнитель помогает увеличить уровень влажности в помещении, что способствует уменьшению количества пыли и других аллергенов в воздухе. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергий, астмы или других респираторных заболеваний.

Помощь в борьбе с инфекциями. Увлажнитель может помочь в борьбе с инфекциями, особенно в зимний период, когда отопительные системы сушат воздух в помещении. Увлажнённый воздух может помочь уменьшить распространение бактерий и вирусов.

Улучшение внешнего вида и состояния кожи. Сухой воздух вызывает сухость и шелушение кожи. Увлажнитель помогает сохранить кожу увлажнённой и здоровой, что может улучшить её внешний вид и состояние.

Улучшение качества сна. Увлажнённый воздух снимает отёки слизистых, уменьшает ощущение сухости кожи и раздражения глаз, что положительно влияет на качество сна.

Помощь в сохранении растений. Многие растения страдают от сухого воздуха, а увлажнитель помогает сохранить их здоровыми.

Важно отметить, что увлажнитель воздуха не является панацеей и может иметь некоторые ограничения и потенциальные проблемы, такие как возможность развития плесени или повышенной влажности. Поэтому перед приобретением увлажнителя воздуха рекомендуется изучить их виды и способ работы, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения.

Виды увлажнителей воздуха и как они работают

Сегодня на рынке представлены увлажнители трёх типов: традиционные, паровые и ультразвуковые. Они отличаются друг от друга как принципом работы, так и внутренним устройством.

Традиционные увлажнители

Они насыщают воздух холодным водяным паром при помощи специальных вращающихся картриджей.

Достоинства — бесшумность и безопасность. Кроме того, такие устройства не оставляют белого налёта на мебели и стенах.

Недостатки — ёмкость нужно регулярно очищать, чтобы в ней не появлялись микроорганизмы и плесень. Кроме того, у традиционных увлажнителей самая низкая производительность по сравнению с паровыми и ультразвуковыми устройствами.

Паровые увлажнители

Для испарения воды и насыщения воздуха влагой они используют специальный резервуар с нагревательным элементом. Принцип работы у них такой же, как у обычного электрического чайника.

Достоинства — дешевизна и простота использования. Кроме того, в паровых увлажнителях можно использовать любую воду. Ещё они быстро повышают влажность в помещении.

Недостатки — шум при работе, большое потребление электроэнергии и сильный нагрев.

Так как паровые увлажнители во время работы испускают горячий пар, они не подойдут тем, у кого есть маленькие дети и домашние животные.

Ультразвуковые увлажнители

Это самый безопасный и удобный тип увлажнителей. Принцип действия такой — вода расщепляется на мелкие частицы на вибрирующей с высокой частотой мембране, и образует водный туман.

Достоинства — высокая эффективность, безопасность и бесшумность.

Недостатки — ультразвуковые устройства требуют заливки очищенной или дистиллированной воды. Если использовать в таких увлажнителях воду из-под крана, на мебели, стенах и окнах будет появляться белый налёт из-за содержащихся в жидкости минеральных примесей.

Как выбрать хороший увлажнитель воздуха

При выборе увлажнителя воздуха нужно учитывать следующие параметры:

Размер помещения. Увлажнитель воздуха должен соответствовать размеру помещения, в котором он будет использоваться. Убедитесь, что выбранный вами увлажнитель способен эффективно увлажнять воздух в комнате. Тип увлажнителя. Существует несколько типов увлажнителей воздуха: ультразвуковые, паровые, испарительные и так далее. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Ультразвуковые увлажнители эффективны и бесшумны, но требуют использования дистиллированной воды. Паровые увлажнители быстрее всего увлажняют воздух, но они шумные и не безопасные для детей и животных. Мощность. Он измеряется в объёме воды, которую увлажнитель испаряет за час. Перед покупкой нужно учитывать размер помещения, в котором будет использоваться прибор. Производители должны указывать, на какую площадь помещения рассчитана конкретная модель устройства. Объём ёмкости для воды. Если у увлажнителя высокая мощность работы, но небольшой резервуар для воды, ее не хватит на работу устройства всю ночь. Уровень шума. Увлажнитель воздуха будет работать в комнате, поэтому важно, чтобы он не издавал слишком много шума и не мешал ночью или во время отдыха. Продолжительность работы. Существуют увлажнители воздуха с ограниченным временем работы (обычно около 12 часов), а также те, которые могут работать круглосуточно. Если необходимо, чтобы увлажнитель воздуха работал весь день, следует выбирать из устройств с длительным сроком службы. Система управления. Многие увлажнители воздуха имеют таймеры, гигрометры и датчики, которые позволяют управлять устройством автоматически, исходя из показателей влажности в помещении. Удобство обслуживания. Фильтры в увлажнителе воздуха необходимо регулярно менять, поэтому важно выбрать прибор, обслуживание которого будет достаточно простым и не займёт много времени. Дизайн и габариты. Лучше выбрать компактный, но с вместительным резервуаром аппарат, чтобы он не занимал много места и дольше увлажнял воздух. Дополнительные функции. В некоторые модели встроен аромадиффузор для распыления ароматических масел. Такие устройства будут стоить дороже, к тому же придётся регулярно мыть отсек для масла. Есть увлажнители премиального уровня с функцией ионизации воздуха и защиты от бактерий. Уровень энергопотребления. Желательно, чтобы увлажнитель работал круглосуточно. Сравните несколько понравившихся устройств по энергопотреблению, чтобы не переплачивать по счетам за электроэнергию. Цена. Стоимость увлажнителей воздуха может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен рублей. Определите свой бюджет и выберите устройство, которое соответствует вашим потребностям и возможностям.

Как правильно использовать увлажнитель воздуха, чтобы он дольше работал и не сломался

Любой прибор требует аккуратного обращения и ухода. Увлажнители воздуха — не исключение. Чтобы устройство исправно работало годами, нужно следовать советам, которые облегчат уход за ним:

Использование дистиллированной или хорошо очищенной воды. Отфильтрованная через фильтры кувшинного типа вода не подойдёт. Если увлажнитель ультразвуковой, ему требуется только дистиллированная вода.

Регулярное мытьё и чистка. Если периодически не мыть резервуары для воды и ароматических масел, в них начнут активно размножаться бактерии. Лучше чистить увлажнитель раз в неделю и следить за тем, чтобы вода не застаивалась в резервуаре дольше 2-3 дней.

Держать прибор подальше от дорогой техники и мебели. В небольшой квартире сложно найти отдельное место для прибора, но это нужно сделать. Водяной пар, попав на электронику, бумагу или мебель, может нанести непоправимый ущерб. Проще сделать в комнате небольшую перестановку, чем покупать новые гаджеты, мебель и книги.

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