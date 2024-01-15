Кому обязательно нужен увлажнитель воздуха? Узнали, как выбрать лучший прибор
Электризующиеся волосы, трескающиеся губы, сухая кожа лица и рук — все эти неприятности зимой вызывает работа центральной системы отопления. Решить проблему сухого воздуха может увлажнитель. Узнали, какие они бывают, кому необходимы и как выбрать хороший прибор.
Что такое увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха — это устройство, которое используется для поддержания оптимального уровня влажности в помещении. В увлажнителях могут быть дополнительные функции, такие как ароматизация и ионизация воздуха, очистка от нежелательных примесей, удержание заданного уровня влажности.
Почему важно увлажнять воздух зимой
Осенью и зимой из-за работающего отопления воздух в помещениях становится слишком сухим. Это негативно влияет на здоровье людей — кожа и слизистые пересыхают, могут начаться проблемы с дыханием, кашель, электризуются волосы, трескаются губы и болит голова. Губителен слишком сухой воздух и для комнатных растений, в первую очередь для тропических.
По мнению врача общей практики Ларисы Алексеевой, сухой воздух в помещении зимой, а также дефицит кислорода вызывает сонливость, апатию и снижение работоспособности, и апатию. По её словам, осенью и зимой помещение нужно регулярно проветривать и увлажнять в нём воздух.
Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, обратила внимание на то, что из-за сухого воздуха могут обостриться такие заболевания, как атопический дерматит и псориаз. Кроме того, от сухого воздуха страдают глаза, что чревато развитием синдрома сухого глаза — патологии, при которой нарушается продукция слезы. При низкой влажности на пересушенных слизистых носоглотки местный иммунитет нарушается, что повышает риск развития различных респираторных заболеваний.
Оптимальный для человека уровень влажности воздуха в помещении составляет 40–60%. С началом отопительного сезона он значительно снижается. Создать и поддерживать нужный уровень влажности может увлажнитель воздуха.
Кому стоит купить увлажнитель воздуха
Если у здоровых людей сухой воздух в помещении вызывает дискомфорт, то у тех, кто страдает от аллергии, астмы и других заболеваний дыхательной системы может ухудшиться здоровье и обостриться заболевание. Увлажнение воздуха помогает создать комфортные условия в помещении и предотвратить негативные последствия для здоровья.
Кто же нуждается в увлажнителе воздуха в первую очередь?
Маленькие дети
Появление в семье ребёнка — повод задуматься о покупке увлажнителя. Новорождённым особенно важны комфортные условия для правильного развития организма. Оптимальный уровень влажности в помещении — залог того, что у малыша не пересохнет нежная кожа и слизистые оболочки.
Аллергики, астматики и люди с ослабленным иммунитетом
Сухой воздух является благоприятной средой для микробов и бактерий. Кроме того, в таком воздухе пыль летает по комнатам, провоцируя приступы аллергии и астмы у тех, кто страдает этими заболеваниями. Увлажнитель воздуха «прибивает» пыль к полу, где её легко убрать.
Обладатели тонких длинных волос
Для них сухой воздух осенью и зимой — сущее наказание. Как только включают центральное отопление, каждое расчёсывание волос превращается в пытку.
Особенно тяжело приходится обладателем тонких волос — они особенно сильно электризуются и не дают уложить их в причёску. Увлажнитель воздуха решает эту проблему.
Но есть и неочевидные причины, зачем и кому нужен увлажнитель воздуха.
Храп
Множество людей страдает от храпа, и готовы на многое, чтобы избавиться от него, вплоть до дорогостоящих хирургических операций. Между тем причиной храпа может быть пересушенный воздух в спальне. Из-за сухости воздуха слизистые оболочки носоглотки пересыхают, а горло отекает и начинает затруднять движение воздуха через носовые пазухи. Из-за этого человек храпит по ночам. Достаточно повысить влажность воздуха в помещении, чтобы слизистые оболочки носоглотки и носовые пазухи не испытывали дискомфорта, и человек перестал храпеть во сне.
Пыль
Увлажнитель воздуха полезен не только для здоровья — он также помогает поддерживать в помещении чистоту. Частички влаги сталкиваются в воздухе с пылинками и «приземляют» их. Поэтому в комнате с увлажнителем легче дышится — в ней не остаётся летающей пыли. Некоторые устройства оснащены специальными фильтрами, которые буквально «моют» воздух, задерживая загрязнения.
К слову, избавиться от летающей пыли обычными способами невозможно — через непродолжительное время она снова появляется. Хороший увлажнитель может эффективно бороться с ней сутками.
Компенсация работы кондиционера
Летом в жару кондиционер становится предметом первой необходимости. Но, поддерживая комфортную температуру в помещении, он может пересушивать воздух. Увлажнитель воздуха компенсирует этот недостаток.
Преимущества использования увлажнителя воздуха
- Улучшение качества воздуха. Увлажнитель помогает увеличить уровень влажности в помещении, что способствует уменьшению количества пыли и других аллергенов в воздухе. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергий, астмы или других респираторных заболеваний.
- Помощь в борьбе с инфекциями. Увлажнитель может помочь в борьбе с инфекциями, особенно в зимний период, когда отопительные системы сушат воздух в помещении. Увлажнённый воздух может помочь уменьшить распространение бактерий и вирусов.
- Улучшение внешнего вида и состояния кожи. Сухой воздух вызывает сухость и шелушение кожи. Увлажнитель помогает сохранить кожу увлажнённой и здоровой, что может улучшить её внешний вид и состояние.
- Улучшение качества сна. Увлажнённый воздух снимает отёки слизистых, уменьшает ощущение сухости кожи и раздражения глаз, что положительно влияет на качество сна.
- Помощь в сохранении растений. Многие растения страдают от сухого воздуха, а увлажнитель помогает сохранить их здоровыми.
Важно отметить, что увлажнитель воздуха не является панацеей и может иметь некоторые ограничения и потенциальные проблемы, такие как возможность развития плесени или повышенной влажности. Поэтому перед приобретением увлажнителя воздуха рекомендуется изучить их виды и способ работы, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения.
Виды увлажнителей воздуха и как они работают
Сегодня на рынке представлены увлажнители трёх типов: традиционные, паровые и ультразвуковые. Они отличаются друг от друга как принципом работы, так и внутренним устройством.
Традиционные увлажнители
Они насыщают воздух холодным водяным паром при помощи специальных вращающихся картриджей.
- Достоинства — бесшумность и безопасность. Кроме того, такие устройства не оставляют белого налёта на мебели и стенах.
- Недостатки — ёмкость нужно регулярно очищать, чтобы в ней не появлялись микроорганизмы и плесень. Кроме того, у традиционных увлажнителей самая низкая производительность по сравнению с паровыми и ультразвуковыми устройствами.
Паровые увлажнители
Для испарения воды и насыщения воздуха влагой они используют специальный резервуар с нагревательным элементом. Принцип работы у них такой же, как у обычного электрического чайника.
- Достоинства — дешевизна и простота использования. Кроме того, в паровых увлажнителях можно использовать любую воду. Ещё они быстро повышают влажность в помещении.
- Недостатки — шум при работе, большое потребление электроэнергии и сильный нагрев.
Так как паровые увлажнители во время работы испускают горячий пар, они не подойдут тем, у кого есть маленькие дети и домашние животные.
Ультразвуковые увлажнители
Это самый безопасный и удобный тип увлажнителей. Принцип действия такой — вода расщепляется на мелкие частицы на вибрирующей с высокой частотой мембране, и образует водный туман.
- Достоинства — высокая эффективность, безопасность и бесшумность.
- Недостатки — ультразвуковые устройства требуют заливки очищенной или дистиллированной воды. Если использовать в таких увлажнителях воду из-под крана, на мебели, стенах и окнах будет появляться белый налёт из-за содержащихся в жидкости минеральных примесей.
Как выбрать хороший увлажнитель воздуха
При выборе увлажнителя воздуха нужно учитывать следующие параметры:
- Размер помещения. Увлажнитель воздуха должен соответствовать размеру помещения, в котором он будет использоваться. Убедитесь, что выбранный вами увлажнитель способен эффективно увлажнять воздух в комнате.
- Тип увлажнителя. Существует несколько типов увлажнителей воздуха: ультразвуковые, паровые, испарительные и так далее. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Ультразвуковые увлажнители эффективны и бесшумны, но требуют использования дистиллированной воды. Паровые увлажнители быстрее всего увлажняют воздух, но они шумные и не безопасные для детей и животных.
- Мощность. Он измеряется в объёме воды, которую увлажнитель испаряет за час. Перед покупкой нужно учитывать размер помещения, в котором будет использоваться прибор. Производители должны указывать, на какую площадь помещения рассчитана конкретная модель устройства.
- Объём ёмкости для воды. Если у увлажнителя высокая мощность работы, но небольшой резервуар для воды, ее не хватит на работу устройства всю ночь.
- Уровень шума. Увлажнитель воздуха будет работать в комнате, поэтому важно, чтобы он не издавал слишком много шума и не мешал ночью или во время отдыха.
- Продолжительность работы. Существуют увлажнители воздуха с ограниченным временем работы (обычно около 12 часов), а также те, которые могут работать круглосуточно. Если необходимо, чтобы увлажнитель воздуха работал весь день, следует выбирать из устройств с длительным сроком службы.
- Система управления. Многие увлажнители воздуха имеют таймеры, гигрометры и датчики, которые позволяют управлять устройством автоматически, исходя из показателей влажности в помещении.
- Удобство обслуживания. Фильтры в увлажнителе воздуха необходимо регулярно менять, поэтому важно выбрать прибор, обслуживание которого будет достаточно простым и не займёт много времени.
- Дизайн и габариты. Лучше выбрать компактный, но с вместительным резервуаром аппарат, чтобы он не занимал много места и дольше увлажнял воздух.
- Дополнительные функции. В некоторые модели встроен аромадиффузор для распыления ароматических масел. Такие устройства будут стоить дороже, к тому же придётся регулярно мыть отсек для масла. Есть увлажнители премиального уровня с функцией ионизации воздуха и защиты от бактерий.
- Уровень энергопотребления. Желательно, чтобы увлажнитель работал круглосуточно. Сравните несколько понравившихся устройств по энергопотреблению, чтобы не переплачивать по счетам за электроэнергию.
- Цена. Стоимость увлажнителей воздуха может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен рублей. Определите свой бюджет и выберите устройство, которое соответствует вашим потребностям и возможностям.
Как правильно использовать увлажнитель воздуха, чтобы он дольше работал и не сломался
Любой прибор требует аккуратного обращения и ухода. Увлажнители воздуха — не исключение. Чтобы устройство исправно работало годами, нужно следовать советам, которые облегчат уход за ним:
Использование дистиллированной или хорошо очищенной воды. Отфильтрованная через фильтры кувшинного типа вода не подойдёт. Если увлажнитель ультразвуковой, ему требуется только дистиллированная вода.
Регулярное мытьё и чистка. Если периодически не мыть резервуары для воды и ароматических масел, в них начнут активно размножаться бактерии. Лучше чистить увлажнитель раз в неделю и следить за тем, чтобы вода не застаивалась в резервуаре дольше 2-3 дней.
Держать прибор подальше от дорогой техники и мебели. В небольшой квартире сложно найти отдельное место для прибора, но это нужно сделать. Водяной пар, попав на электронику, бумагу или мебель, может нанести непоправимый ущерб. Проще сделать в комнате небольшую перестановку, чем покупать новые гаджеты, мебель и книги.
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