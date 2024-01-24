Как выбрать хороший робот-пылесос и не потратить деньги зря? Обратите особое внимание на эти 4 характеристики

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Опубликовано: 24.01.2024 12:00 , Обновлено: 15.11.2024

Робот-пылесос — полезный девайс, облегчающий жизнь. Первые такие аппараты сначала только собирали пыль и различный мусор с пола. Затем они обзавелись функцией влажной уборки, а теперь ещё и умеют сами себя чистить. Роботы-пылесосы становятся всё более востребованными, рынок этих устройств растёт, и всё сложнее становится сделать выбор. Разобрались, на что обратить внимание при выборе робота-пылесоса и как понять, какой тип устройства вам нужен.

Что такое робот-пылесос

Это бытовой электрический прибор для уборки от пыли и грязи квартиры или дома при минимальном участии человека. Всё, что от владельца устройства требуется — это настроить его. Аппарату не нужны провода — он работает на аккумуляторе и заряжается самостоятельно на базе, которая идёт в комплекте. В зависимости от модели у робота-пылесоса могут быть дополнительные функции, например, возможность влажной уборки.

Робот-пылесос при правильной настройке собирает почти весь мусор, но для идеальной чистоты раз в неделю всё равно придётся заниматься уборкой, взявшись за швабру и ведро. Вместе с тем это отличный помощник, поддерживающий порядок в доме.

С чем нужно определиться перед выбором робота-пылесоса

Перед тем как выбрать робот-пылесос, нужно определиться с тем, какие у вас требования к этому устройству. Вот несколько важных вопросов, на которые стоит ответить:

Для какой цели приобретаете устройство — сухой или комбинированной (сухой и влажной) уборки?

приобретаете устройство — сухой или комбинированной (сухой и влажной) уборки? Для квартиры или дома ? Во втором случае потребуется два или больше роботов-пылесосов, так как они не умеют подниматься и спускаться по лестницам.

? Во втором случае потребуется два или больше роботов-пылесосов, так как они не умеют подниматься и спускаться по лестницам. Какая площадь помещения , в котором будете использовать робот-пылесос? Для большой квартиры нужен робот-пылесос с аккумулятором повышенной ёмкости, расширенными возможностями уборки и датчиком препятствий для преодоления преград.

, в котором будете использовать робот-пылесос? Для большой квартиры нужен робот-пылесос с аккумулятором повышенной ёмкости, расширенными возможностями уборки и датчиком препятствий для преодоления преград. Есть ли в помещении ковры или другие покрытия , которые могут затруднить движение робота-пылесоса? Некоторые модели умеют работать только на ровных поверхностях, и напольное покрытие или ковёр станут для них непреодолимым препятствием.

, которые могут затруднить движение робота-пылесоса? Некоторые модели умеют работать только на ровных поверхностях, и напольное покрытие или ковёр станут для них непреодолимым препятствием. Уровень загрязнения . Если в доме есть маленькие дети и домашние питомцы, нужен пылесос, который справится с большим количеством шерсти от животных и сможет эффективно очищать пол.

. Если в доме есть маленькие дети и домашние питомцы, нужен пылесос, который справится с большим количеством шерсти от животных и сможет эффективно очищать пол. Есть ли у кого-то в семье аллергия на пыль, шерсть животных, пыльцу? В этом случае необходима модель с функцией влажной уборки.

на пыль, шерсть животных, пыльцу? В этом случае необходима модель с функцией влажной уборки. Какой тип пылесборника вам нужен? Роботы-пылесосы могут иметь мешок для сбора пыли или контейнер-пылесборник. Если у вас есть аллергия на пыль, то лучше выбрать робота с безмешковым пылесборником, так как контейнер, в который собирается пыль, легко очистить.

вам нужен? Роботы-пылесосы могут иметь мешок для сбора пыли или контейнер-пылесборник. Если у вас есть аллергия на пыль, то лучше выбрать робота с безмешковым пылесборником, так как контейнер, в который собирается пыль, легко очистить. Какой способ управления более удобен? Некоторыми роботами-пылесосами можно управлять с помощью смартфона, а другими — через пульт дистанционного управления.

более удобен? Некоторыми роботами-пылесосами можно управлять с помощью смартфона, а другими — через пульт дистанционного управления. Какие дополнительные функци и нужны от робота-пылесоса? Некоторые модели оснащены датчиками препятствий, умеют делать влажную уборку и поддерживают управление смартфоном через приложение.

и нужны от робота-пылесоса? Некоторые модели оснащены датчиками препятствий, умеют делать влажную уборку и поддерживают управление смартфоном через приложение. Какой бюджет вы готовы выделить на покупку робота-пылесоса? Цены на модели могут значительно отличаться в зависимости от модели и функциональности, поэтому определите бюджет заранее.

вы готовы выделить на покупку робота-пылесоса? Цены на модели могут значительно отличаться в зависимости от модели и функциональности, поэтому определите бюджет заранее. Каким брендам вы доверяете? Выбирайте робота-пылесоса от известных производителей, у которых есть положительные отзывы и хорошая репутация. Кроме того, у крупных компаний, как правило, есть сервисные центры, куда можно будет обратиться в случае поломки прибора.

Ответы на эти вопросы помогут сузить выбор и найти наиболее подходящую модель робота-пылесоса для ваших потребностей.

Типы роботов-пылесосов

Существует несколько типов роботов.

Традиционные роботы-пылесосы для сухой уборки — они оснащены щётками и пылесборником, и могут перемещаться по всему дому, очищая полы от пыли и грязи.

Роботы с функцией влажной уборки — эти модели могут не только пылесосить, но и мыть полы, благодаря встроенному резервуару для воды и специальной насадке.

Уборщики с функцией очистки воздуха — эти модели оснащены фильтрами, которые помогают очищать воздух в помещении от аллергенов и других загрязнений.

Роботы-пылесосы с функцией самоочищения — эти модели имеют встроенный механизм, который позволяет им самостоятельно очищаться от пыли и грязи, что обеспечивает более длительный срок службы.

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Дополнительные функции

Они могут включать в себя:

систему навигации — она позволяет устройству перемещаться по дому и избегать препятствий.

датчики — они помогают роботу-пылесосу обнаруживать грязь и определять местоположение.

управление — можно управлять роботом-пылесосом с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения, установленного на смартфон.

индикаторы — они помогают контролировать уровень заряда батареи и заполнение пылесборника.

В каких режимах может работать робот-пылесос

Для выбора подходящего устройства нужно определиться с тем, какие режимы работы поддерживает та или иная модель:

Автоматический режим. В нём робот-пылесос сканирует помещение, строит карту движения, определяет местоположение препятствий и выстраивает оптимальную траекторию с их учётом.

Движение по зигзагу. Для просторных комнат с небольшим количеством мебели это самый подходящий режим работы пылесоса.

Уборка углов. В этом режиме, когда робот доедет до угла, он будет двигаться вдоль стены по периметру комнаты.

Точечная уборка. Этот режим незаменим для уборки в особого загрязнённых местах, и оптимален для людей с маленькими детьми и домашними питомцами.

Влажная уборка. Некоторые модели могут лишь протирать пол при помощи тряпочки для уборки, которую нужно самостоятельно смачивать водой и крепить к днищу робота. У более дорогих устройств есть встроенный резервуар для воды, и она подаётся на тряпочку автоматически.

Самые важные характеристики

Вот на какие характеристики нужно обратить особое внимание при выборе хорошего робота-пылесоса.

Мощность

Чем больше площадь квартиры, тем более мощным должен быть аккумулятор робота, иначе ему не хватит зарядки на уборку всех комнат. Рекомендуется выбирать уборщика с запасом по мощности батареи — неизвестно, сколько препятствий ему придётся преодолевать при уборке.

В зависимости от модели мощность роботов-пылесосов колеблется от 6 до 120 Вт. У большей части моделей она составляет 50-60 Вт, что достаточно для качественной уборки. Уборщики с меньшей мощностью подходят только для поверхностной уборки.

Форма и габариты

Казалось бы, ну какое отношение имеет дизайн робота к его возможностям? На самом деле форма и габариты устройства напрямую влияют на качество уборки. Круглые роботы не могут убрать пыль и мусор в углах и плохо очищают пол вдоль плинтусов. А вот D-образные и квадратные гаджеты легко проникают в углы и отлично убирают грязь вдоль стен. Но визуально они выглядят не так привлекательно, как круглые модели.

Кроме формы важна и высота робота. Чтобы он мог забраться для уборки под диван, шкаф или кухонный гарнитур, его высота должна быть на 1-2 сантиметра ниже мебели. К слову, производители часто указывают в технических характеристиках высоту робота без камеры и лидаров, поэтому нужно быть внимательным и измерить перед покупкой этот параметр самостоятельно.

Тип щётки

На рынке представлены роботы-уборщики с щётками трёх типов:

Щётки-кисточки. Это самых простой и недорогой вариант, который годится для поверхностной уборки и только на твёрдом покрытии. Щётка (их может быть две) сметает мусор, который тут же засасывается в пылесборник. Если бюджет предполагает покупку недорого робота, нужно брать модель с двумя щётками — одна щётка чаще больше разбрасывает мусор, чем собирает его.

Турбощётка. Она более эффективна при уборке, чем щётка-кисточка и умеет убирать мусор с мягких поверхностей. За счёт быстрого вращения такая щётка хорошо собирает мелкий и крупный мусор, волосы и шерсть животных.

Комбинация из щётки-кисточки и турбощётки. Такие модели стоят дороже, но уборщики с одной турбощёткой справляются с уборкой не хуже.

Объём пылесборника

Роботы-пылесосы из-за компактных размеров оснащены пылесборником с небольшими объёмами — от 0,3 до 0,8 л. Лучше выбирать уборщика с объёмом пылесборника не менее 0,5 л. Устройства с меньшим пылесборником подойдут только для малогабаритных квартир.

Помимо роботов со встроенными пылесборниками, есть модели с отдельными накопителями мусора, встроенными в базу для зарядки. Уборщик автоматически доставляет мусор в накопитель и возвращается к уборке. Такие модели стоят дороже. Кроме того, накопитель мусора занимает много места.

Тип фильтра

На этот параметр нужно обращать внимание тем, кто страдает от астмы или аллергии, или у кого в семье есть аллергики или астматики.

[info_b]К слову, Всемирная организация здравоохранения считает, что 262 миллиона человек в мире страдают астмой. А среди детей астма является одним из самых распространённых хронических заболеваний.[/info_b]

Большая часть роботов-уборщиков оснащена обычными воздушными фильтрами, которые задерживают частицы до 0,3 микрона. Этого достаточно для большинства людей. Для более качественной очистки воздуха нужны роботы с фильтрами HEPA, которые улавливают частицы размером 0,06 микрона. За какие функции робота-пылесоса не нужно переплачивать.

За какие функции не стоит платить

Некоторые возможности уборщиков не нужны, но они увеличивают его стоимость.

Камера

Некоторые производители предлагают модели с камерами для слежения за процессором уборки. Функция бесполезная, но значительно увеличивающая стоимость робота. Камеру также рекламируют как дополнительное видеонаблюдение за домом, но это неудобно делать с помощью робота-уборщика.

УФ-лампа

Модели со встроенными ультрафиолетовыми лампами, как обещают производители, дезинфицируют пол в доме. Но так как роботы при уборке постоянно двигаются, а для уничтожения микробов и бактерий требуется длительное воздействие УФ-лучей, то это совершенно бесполезная функция. К тому же УФ-лампы потребляют энергию и быстрее разряжают аккумулятор робота.

Функция самоочистки

С такой функцией не нужно самостоятельно после каждой уборки очищать пылесборник. Но наценка за эту функцию увеличивает стоимость робота на несколько сотен долларов. К тому же все равно периодически придется чистить щётки уборщика.

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