Удешевление роуминга, новые тарифы и 10-кратное подорожание одной услуги. А1, МТС и life:) объявили об изменениях в июне

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Опубликовано: 26.05.2024 16:01 , Обновлено: 26.05.2024

Белорусские мобильные операторы - МТС, life:) и А1 - озвучили свои летние предложения. Кто-то предложил выгодные услуги роуминга, кто-то открыл новые тарифные планы. Однако, помимо приятных летних бонусов клиентов одного из операторов ждёт не столь приятный сюрприз: с 1 июня стоимость одной из услуг увеличится сразу в 10 раз.

Новые тарифы и 10-кратное удорожание услуги от А1

Речь о стоимости звонка на короткий номер 7100 оператора А1. Если звонок по единому контактному номеру (150) остаётся бесплатным (причём из всех сетей белорусских операторов), то за звонок по номеру ускоренного обслуживания (7100) с 1 июня придётся платить не 0,03 рубля, а 0,3 рубля за минуту соединения, то есть в 10 раз больше.

Предупредил оператор и об изменении с 1 июня стоимости некоторых роуминг-пакетов. Например, разовый взнос за пакет “Роуминг ТОП 5 ГБ” сейчас составляет 32,5 рубля, а с 1 июня за него придётся заплатить уже 35 рублей, то есть на 8% больше. Изменится и стоимость 1 Мбайта интернет-трафика сверх включенного в роуминг-пакеты «Роуминг ТОП 1 ГБ» и «Роуминг ТОП 5 ГБ» (а также аналогичные пакеты для бизнеса).

Анонсировал оператор и изменение стоимости услуг доставки счетов почтой для физических и юридических лиц. Кроме того, на днях компания А1 представила своим клиентам новую линейку тарифов #ВсёвДом. Всего за 19 рублей в месяц белорусам предложили высокоскоростной домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с, а за 25 рублей в месяц - ещё и доступ к онлайн-кинотеатру VOKA с фильмами, сериалами и передачами для всей семьи.

Летние бонусы 2024 от МТС

О новых тарифах на исходе мая рассказали и в компании МТС. Так, до конца июля 2024 года белорусам предложили подключаться по тарифному плану “Безлимитище MAX” с неограниченным интернетом и звонками во все сети. Новым абонентам пообещали в подарок месяц бесплатного доступа к телеканалам на базе сервиса МТС ТВ и скидку на абонентскую плату - в течение первых 180 дней с момента подключения она составит всего 19,9 рубля в месяц вместо 39,9 рубля.

Кроме того, в компании открыли для перехода и подключения четыре новых тарифных плана:

“#Супер 10”,

“#Супер 30”,

“#Супер 50”,

“Приветливый+”.

В частности, на тарифах линейки “#Супер” клиентам пообещали скидку на абонентскую плату на три месяца и бесплатный доступ к подписке на “МТС Премиум+” на два месяца.

Акционным предложением “Летние бонусы 2024” воспользоваться при подключении можно только до 31 июля 2024 года.

Снижение стоимости роуминга от life:)

В свою очередь компания life:) сообщила о снижении стоимости звонков в роуминге для тех, кто отправляется в путешествие в Монголию. Новые условия будут действовать с 1 июня 2024 года для оператора Mongolia Unitel LLC. Компания пообещала добавить возможность подключать роуминг-услуги и снизить стоимость звонков в Беларусь для тех, кто подключит услугу “В роуминге как дома”.

Кроме того, уже с 21 мая 2024года в Болгарии в сети роуминг-партнера компании life:) - Vivacom Bulgaria - стали доступны новые услуги с уже включенным в тариф интернетом, минутами и SMS.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Комитет государственного контроля предложил “упорядочить” деятельность операторов мобильной связи в Беларуси. Выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, председатель КГК Василий Герасимов упрекнул белорусских операторов сотовой связи в том, что они в своей деятельности зачастую «нацелены на получение выгоды без соблюдения интересов граждан и государства».

«Превышение разумной доходности» — Госконтроль предложил «упорядочить» тарифы мобильных операторов в Беларуси