МТС и life:) объявили о повышении цен с 28 февраля
Мобильные операторы МТС и life:) решили повысить цены на услуги с 28 февраля. Об этом сказано на сайтах компаний.
Рост цен у МТС
Повышение у МТС, в частности, касается дополнительных услуг на некоторых архивных тарифных планах.
[obnovleno_b]Позже МТС обновил новость:
«С 28.02.2023 г. по 30.06.2023 г. на указанных архивных тарифных планах действуют скидки на услуги «Безлимитный интернет», «Безлимитный интернет 2», «Безлимитный интернет+», «Безлимит звонков во все сети», — сообщили в компании.
Идет ли речь об отмене повышения, или просто о снижении цены, непонятно. [/obnovleno_b]
Например, по тарифному плану «Супер 25» на безлимитные звонки во все сети цена вырастет до 9 BYN, по плану Супер Max+ — до 9,5 BYN, по плану «Супер Голос» — до 12 BYN.
При этом, как сообщили в МТС, «без изменений останется стоимость основных услуг связи для физических и юридических лиц, в том числе абонентских плат, голосовых вызовов, интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, проводного интернета, SMS, MMS, тарифов роуминга и других услуг».
[info_b]Подробнее читайте по ссылке.[/info_b]
Повышение цен life:)
Мобильный оператор life:) также решил с 28 февраля поднять стоимость некоторых услуг, в том числе звонков в роуминге.
Подробнее можно почитать по ссылке.
Ранее life:) повысил цены на тарифы для физлиц с 21 февраля.