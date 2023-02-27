МТС и life:) объявили о повышении цен с 28 февраля

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Опубликовано: 27.02.2023 08:45 , Обновлено: 01.03.2023

Мобильные операторы МТС и life:) решили повысить цены на услуги с 28 февраля. Об этом сказано на сайтах компаний.

Рост цен у МТС

Повышение у МТС, в частности, касается дополнительных услуг на некоторых архивных тарифных планах.

[obnovleno_b]Позже МТС обновил новость:

«С 28.02.2023 г. по 30.06.2023 г. на указанных архивных тарифных планах действуют скидки на услуги «Безлимитный интернет», «Безлимитный интернет 2», «Безлимитный интернет+», «Безлимит звонков во все сети», — сообщили в компании.

Идет ли речь об отмене повышения, или просто о снижении цены, непонятно. [/obnovleno_b]

Например, по тарифному плану «Супер 25» на безлимитные звонки во все сети цена вырастет до 9 BYN, по плану Супер Max+ — до 9,5 BYN, по плану «Супер Голос» — до 12 BYN.

При этом, как сообщили в МТС, «без изменений останется стоимость основных услуг связи для физических и юридических лиц, в том числе абонентских плат, голосовых вызовов, интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, проводного интернета, SMS, MMS, тарифов роуминга и других услуг».

[info_b]Подробнее читайте по ссылке.[/info_b]

Повышение цен life:)

Мобильный оператор life:) также решил с 28 февраля поднять стоимость некоторых услуг, в том числе звонков в роуминге.

Подробнее можно почитать по ссылке.

Ранее life:) повысил цены на тарифы для физлиц с 21 февраля.