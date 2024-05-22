"Превышение разумной доходности" - Госконтроль предложил "упорядочить" тарифы мобильных операторов в Беларуси

Опубликовано: 22.05.2024 11:40 , Обновлено: 05.02.2025

Комитет государственного контроля (КГК) предложил "упорядочить" деятельность операторов мобильной связи в Беларуси. Конкретные предложения по развитию этого сегмента рынка ведомство уже внесло на рассмотрение президента, сообщил в среду, 22 мая, председатель КГК Василий Герасимов.

Выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, Герасимов упрекнул белорусских операторов сотовой связи в том, что они в своей деятельности зачастую “нацелены на получение выгоды без соблюдения интересов граждан и государства”, сообщило госагенство БЕЛТА.

Озвучивая результаты контрольных мероприятий в этой сфере, глава КГК посетовал на то, что в Беларуси нет “действенной системы регулирования тарифов”, а цены на свои услуги мобильные операторы устанавливают “с превышением разумной доходности”, получая при этом “практически неограниченную прибыль”. При этом качество связи, по словам Герасимова, не обеспечивается на должном уровне.

“Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб”, - отменил Герасимов.

Об одном из таких случаев Telegraf.news рассказывал в феврале этого года. Тогда житель Бобруйска обратился через соцсети ко всем белорусам с наболевшим вопросом. Он спросил, только ли в его городе и у него плохо работает мобильная связь и интернет. Как оказалось, с такой проблемой сталкиваются пользователи по всей Беларуси.

“У меня одного такая проблема?” — Житель Бобруйска пожаловался на плохую мобильную связь. Тысячи белорусов ему ответили