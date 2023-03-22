Все мобильные операторы Беларуси объявили об изменениях услуг. Что будет с оплатой?

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Опубликовано: 22.03.2023 13:33 , Обновлено: 22.03.2023

Все три мобильных белорусских оператора — А1, МТС и Life:) — объявили, что в конце марта клиентов ждут изменения в обслуживании по некоторым услугам или тарифам. На что поднимут цены?

Мобильный оператор А1

В компания А1 предупредили, что с 28 марта внесут изменения в «Порядок предоставления роуминг-пакетов», а с 30 марта — в некоторые услуги для пользователей видеосервиса VOKA.

Роуминг

При подключении к роуминг-пакетам компании А1 клиентам также автоматически подключат услуги «Международные звонки» и «Международный роуминг» в случае «их отсутствия на момент активации пакета», сказано на сайте А1. Ранее их нужно было подключать отдельно.

При этом при отключении/окончании срока действия роуминг-пакета услуги «Международные звонки» и «Международный роуминг» автоматически не отключатся.

Управлять услугами абонент может самостоятельно в приложении Мой А1 и других системах самообслуживания компании.

[info_b]Подробнее можно почитать по ссылке.[/info_b]

Как пишут СМИ, в компании сообщили, что услуга по автоматическому подключения будет бесплатной. При этом отметили, что «в роуминге за использование услуг списание идет по роуминговым тарифам».

VOKA

Кроме того, А1 решил поднять цены на пакеты услуг видеосервиса VOKA. Например:

[info_b]Все цены смотрите по ссылке.[/info_b]

Что нового у операторов МТС и life:)

Компании МТС и life:) также объявили об изменениях стоимости некоторых услуг со следующей недели.

Так, в life:) сообщили о проведении «оптимизации» старых тарифных планов. А в МТС предупредили о повышении цен на некоторые услуги.

Подробнее читайте по ссылке:

МТС и life:) объявили об изменениях в обслуживании. Сколько теперь будут платить за связь белорусы?