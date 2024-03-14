500 рублей в подарок и изменения в тарифах. Мобильные операторы предупредили белорусов о новшествах в марте

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Опубликовано: 14.03.2024 16:49 , Обновлено: 05.07.2024

Мобильные операторы life:), МТС, А1 рассказали, какие тарифные изменения ждут белорусов в марте 2024 года и в какой акции можно купить смартфон со скидкой до 500 рублей.

Новшества life:)

В компании рассказали, что с 27 марта 2024 года изменят цены на определенные тарифы и услуги и добавят трафик в некоторые из них:

“Бесконечный” (+5 ГБ, итого 15 ГБ), новая стоимость - 16,9 руб./мес.;

“Бесконечный+” (+5 ГБ, итого 25 ГБ), новая стоимость - 21,9 руб./мес.;

“Голос” (+1 ГБ, итого 2 ГБ), новая стоимость - 16,9 руб./мес.;

“Умные вещи” (+1 ГБ, итого 2 ГБ), новая стоимость - 9,9 руб./мес.

На тарифном плане “Стоо” абонплата составит 19,9 руб./мес., на “Бесконечный Pro” ― 26,9 руб./мес.

На тарифе “Льготный” абонентская плата будет 3,9 руб./мес. Кроме того, в компании пообещали добавить туда возможность подключения безлимитного пакета интернета, который можно будет попробовать бесплатно первые три месяца.

На 5 ГБ увеличат трафик на тарифах “Шейк” и “Шейк Мини”: абонентам тарифа “Шейк” станет доступно 30 ГБ, новая стоимость ― 21,9 руб./мес.; для “Шейк Мини” новый объем трафика составит 20 ГБ, а абонентская плата ― 16,9 руб./мес.

Изменится стоимость на тарифах “Все включено” и Play (26,9 руб./мес.), для “Голос 1” ― 12,9 руб./мес.

Перемены коснутся и линейки “Безлимит”, вырастет стоимость некоторых предложений. Все изменения представили здесь.

Для бизнес-клиентов в тарифы добавят интернет-трафик:

“Бизнес Стандарт” (+5 ГБ, итого 10 ГБ), новая стоимость - 10,9 руб./мес.;

“Бизнес Про” (+5 ГБ, итого 15 ГБ), новая стоимость - 11,9 руб./мес.

Также пообещали запустить акцию для новых абонентов с тарифным планом “Бизнес Про” со скидкой на 12 месяцев за 9,9 руб./мес. Подробнее про изменения для бизнес-клиентов написали здесь.

Акция МТС

В компании рассказали про возможность приобрести смартфон со скидкой до 500 рублей. В акции «Суперскидка» участвуют тарифные планы «#Безлимитище» и «#ВсёСупер 40». Бонус на покупку смартфона при заключении дополнительного соглашения на 36 месяцев составит 500 рублей, а на 24 месяца – 360 рублей. Весь список гаджетов, которые принимают участие в акции «Суперскидка», опубликовали здесь. Акция будет действовать по 3 июня 2024 года.

Новые пользователи при подключении по 22 апреля 2024 года на «#Безлимитище» и «#ВсёСупер 40» смогут воспользоваться дополнительными весенними бонусами. К примеру, новым абонентам тарифа «#Безлимитище» предоставят безлимит минут исходящих вызовов во все сети Беларуси на 24 месяца с момента подключения. Далее ежемесячно будут доступны по 700 минут звонков. А на постоянной основе здесь можно пользоваться безлимитом мобильного интернета.

В течение первых 90 дней с момента подключения абонентская плата на тарифе «#Безлимитище» составит 26,90 рублей в месяц.

В МТС отметили, что скидки и бонусы как для самих тарифов, так и на покупку смартфона доступны только для новых абонентов. Информацию о получении скидки до 500 рублей на покупку смартфона разместили здесь.

Изменения А1

Провайдер сообщил о переводе в архив своих некоторых тарифных планов домашнего интернета и ТВ, в частности «МЕГА Бит», «МЕГА Хит», «МЕГА Макс», в Молодечно с 20 марта 2024 года. Изменения коснутся пользователей только по определенным адресам. Клиентам предложили сменить тарифные планы на актуальные. Также с 20 марта 2024 года внесут изменение в обслуживание на некоторых архивных тарифных планах.

Для частных клиентов (линейка «Tvin», «Всё включено», «Интернет + Интерактивное ТВ», «МЕГА Бит», «МЕГА Бит + Кабельное ТВ» и др.) обслуживание будет прекращено. Пользователей переведут на тарифные планы линейки «МЕГА», а также тарифы линейки «Трансляция ТВ», исходя из соответствующего набора услуг на архивном предложении.

При этом для абонентов значительно увеличится скорость домашнего интернета, а также набор дополнительно предоставляемых услуг. Также в качестве бонуса клиентам на новых тарифных планах будут предоставлены специальные скидки на абонентскую плату.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на архивном тарифном плане «Бизнес Интернет (Оптимальный)» обслуживание будет прекращено. Пользователи будут переведены на тарифный план «Интернет для офиса 50», а также будут предоставлены услуги «Круглосуточная скорость» и «VOKA ТВ Базовый» со специальными скидками на абонентскую плату.

Все обновленные условия и цены на услуги фиксированной связи и телевидения разместили здесь.

Мобильные операторы в Беларуси уже вводили изменения в свои тарифные планы в январе 2024 года.

Удалили услуги и поменяли планы. Мобильные операторы Беларуси объявили об изменениях в 2024 году