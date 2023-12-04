"Приорбанк" на три дня отключил банкоматы и терминалы в трёх белорусских городах. Что случилось?

Опубликовано: 04.12.2023 10:46 , Обновлено: 04.12.2023

Белорусский "Приорбанк" предупредил своих клиентов о недоступности операций в банкоматах и платежно-справочных терминалах в трёх городах страны. Если обычно подобные ограничения длятся всего несколько часов, в этот раз банк отключит своё оборудование сразу на три дня - с 4 по 6 декабря 2023 года. Узнали, с чем это связано.

Как сообщили в пресс-службе “Приорбанка”, с 4 по 6 декабря 2023 года банкоматы и платежно-справочные терминалы не будут работать в следующих белорусских городах:

Смолевичи,

Жодино,

Борисов (банкомат по адресу ул. 50 лет БССР, 39).

В банке объяснили это ” техническими причинами” (какими именно - не уточнили), пообещали, что неудобства для клиентов будут “временными” и попросили “планировать операции с учетом данной информации”.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский “Альфа Банк” решил с 5 декабря 2023 года закрыть банковские счета некоторых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Коснётся это лишь так называемых “спящих” счетов. Узнали, кому грозит закрытие счетов.

«Альфа-Банк» решил закрыть «спящие» счета некоторых белорусов