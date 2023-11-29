«Альфа-Банк» решил закрыть «спящие» счета некоторых белорусов

Опубликовано: 29.11.2023 08:55 , Обновлено: 29.11.2023

Белорусский "Альфа Банк" решил с 5 декабря 2023 года закрыть банковские счета некоторых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Коснётся это лишь так называемых "спящих" счетов. Узнали, кому грозит закрытие счетов.

Как пояснили в самом финансовом учреждении, закрытию подлежат лишь те банковские счета, которые соответствуют одному из двух критериев:

на банковском счёте нет денежных средств в течение 6 месяцев с момента последнего перечисления денежных средств с него на основании платежной инструкции;

по банковскому счёту в течение 6 месяцев не проводились никакие операции - при условии, что остаток денежных средств на банковском счёте на момент закрытия составляет не более одной базовой величины - в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте (на сегодняшний день 1 базовая величина равняется 37 рублям).

[info_b]Возможность закрытия банковских счетов закреплена в статье 206 Банковского кодекса и п. 2 статьи 11 приложения 1 Договора о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО “Альфа-Банк”.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Национальный банк Беларуси включил “Альфа-Банк” с 1 января 2024 года в группу системной значимости I перечня системно значимых банков на будущий год.

Нацбанк обновил список системно важных банков Беларуси на 2024 год