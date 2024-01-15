Почему банки ввели повышенные комиссии на валюту для белорусов? В одном признались - "Вынуждены"

Опубликовано: 15.01.2024 18:26 , Обновлено: 15.01.2024

В пресс-службе белорусского Альфа-Банка 15 января сообщили, что белорусские банки массово ввели повышенные комиссии на счетах в евро и долларах не просто так. Там сослались на процессы дедолларизации в экономике страны.

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“Банки вводят такую коммиссию, потому что в нашей экономике происходит дедолларизация и юридические лица чаще выбирают белорусский рубль/российский рубль/юани в качестве валюты для кредитования → растёт процент, который каждый банк переводит в фонд обязательных резервов от своих валютных остатков в EUR и USD → банки вынуждены снижать объём валюты на счетах”, - так [link href=“https://t.me/alfabankby/1421” rel=“noopener” target=“_blank”] пояснили [/link] в банке недавние нововведения.

В Альфа-Банке признались, что сообщили о вводе комиссии “достаточно поздно”. А потому пересмотрели решение: ежемесячная комиссия будет начисляться с марта (по итогам среднедневных остатков в феврале).

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Ранее Телеграф сообщил, что белорусский “Альфа-Банк” объявил о введении комиссии за хранение на счетах большого объёма иностранной валюты. Те, у кого на текущих счетах в долларах и евро хранится более 160 тыс. рублей в эквиваленте, с 1 февраля должны будут ежемесячно платить банку от 500 до 3000 рублей (0,1% от суммы среднедневного остатка).

Ранее о повышенных комиссиях сообщали и другие банки Беларуси.

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Кстати, простые белорусы в “дедолларизацию” пока не очень верят и валютой пользуются активно, хоть и продают ее больше, чем покупают. По данным Нацбанка, физические лица в декабре 2023 года приобрели иностранной валюты у банков на 133,6 млн долларов больше, чем продали. А это рекорд чистой покупки с января 2021 года. При этом в основном вырос спрос на безналичную валюту: на 85,2 млн долларов (рекорд с февраля 2022 года). Объем покупки наличной валюты вырос на 8,8 млн долларов. Но даже рекордный декабрь не помог. Всего в 2023 году физические лица в Беларуси продали валюты больше, чем купили на $292,2 млн.

Что будет в 2024 году, покажет время. Но резко белорусы от долларов не откажутся. А значит будут хранить их в банках, но стеклянных?

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