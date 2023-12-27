"Белагропромбанк" предупредил белорусов об отключении некоторых операций по картам на новогодние праздники

Опубликовано: 27.12.2023 13:57 , Обновлено: 15.11.2024

В одном из системообразующих банков Беларуси, а значит и одном из крупнейших, объявили об отсутствии возможности провести некоторые операции с 28 декабря. "Белагропромбанк" извинился за "неудобства".

В банке объяснили отключение некоторых услуг “мероприятиями по завершению отчетного года в системах дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг», «Мобильный интернет-банкинг»), банкоматах и инфокиосках, кассах банка, а также в АИС ЕРИП”.

Таким образом, в ниже указанные периоды, попавшие как раз на новогодние праздники, у клиентов “Белагропромбанка” будет отсутствовать возможность совершения следующих операций с использованием банковских платежных карточек:

С 23:45 28.12.2023 по 09:00 02.01.2024 погашения задолженности по кредитам;

погашения задолженности по кредитам; С 18:45 29.12.2023 по 09:00 02.01.2024 открытия с пополнением вкладных (депозитных) счетов, пополнения открытых в банке вкладных (депозитных) и текущих (расчетных) банковских счетов.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусский “СберБанк” сообщил, что 26 декабря зачислить деньги на счета карт будут происходить в ограниченном режиме. Там сослались на срочные технические работы. На самом деле, некоторые проблемы могут продолжаться до 3 января.

Крупнейший банк предупредил белорусов о «срочных» ограничениях с картами. Надолго?