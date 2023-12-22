Беларусбанк предупредил белорусов об "особенностях" с операциями с 29 декабря по 1 января

Опубликовано: 22.12.2023 10:56 , Обновлено: 22.12.2023

В крупнейшем в Беларуси банке 22 декабря сообщили, что отделения банка и совершение операций с 29 декабря по 2 января будут работать с особенностями. В Беларусбанке опубликовали график и условия работы.

В банке [link href=“https://belarusbank.by/ru/33139/press/technical-works/41551” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что операции по картам в банкоматах, магазинах интернет-банкинге будут проходить в обычном режиме. Погасить кредит можно будет в инфокиосках и банкоматах без всяких ограничений.

А вот отделения банков перейдут на особый режим. График работы с 29 декабря с 22:00 по 1 января 00:00 :

В отделениях банка, а также в интерект-банкингк ЕРИП будут недоступны операции по вкладным, текущим, базовым счетам, а также счетам, доступ к которым может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной карточки. Во всех отделениях банка будут недоступны операции по погашению кредитной задолженности. В подразделениях банка с круглосуточным режимом работы операции по погашению кредитной задолженности будут недоступны 29.12.2023 с начала второй смены.

[info_b]С 30 декабря по 2 января все отделения будут закрыты.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские банки подготовили для своих клиентов немало приятных новогодних бонусов — от бесплатного обслуживания некоторых карточек и подписок на интернет-сервисы, до повышенных скидок в магазинах-партнёрах и промо-кодов на популярные услуги.

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