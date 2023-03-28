60 рублей за несколько дней. Узнали, как белорусские школьники могут заработать на каникулах

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Опубликовано: 28.03.2023 13:30 , Обновлено: 28.03.2023

Белорусские старшеклассники во время каникул могут не только отдохнуть, но и заработать на базе родной школы. Нанимать учащихся школа может благодаря программе вторичной занятости несовершеннолетних, которая реализуется при содействии управления по труду, занятости и социальной защите при исполкомах.

Как рассказали в средней школе № 32 Гомеля, к работам привлекают учеников 7 - 11 х классов и некоторым даже присваивают по итогам работы квалификационные разряды рабочих профессий. В первую очередь привлекают детей из неполных и малообеспеченных семей, однако заработать на карманные расходы может любой желающий. Как отмечают в школе, в среднем один ученик зарабатывает порядка 50 рублей, работая при этом пару часов в день, передает sb.by.

Так, как рассказал Кирилл Солодкин, ученик 8 класса, который не в первый раз во время каникул подрабатывает, помогая ремонтировать школьную мебель, в свои 14 лет ему удалось за несколько дней заработать 60 рублей.

«Не так уж и мало для школьника. Работа не сложная. И время рядом с друзьями быстро пролетает, - рассказал восьмиклассник.

Что нужно, чтобы подработать в школе на каникулах?

Отметим, что, согласно белорусскому законодательству, работать на базе школы могут только ученики, которым уже исполнилось 14 лет. При этом продолжительность их рабочего дня будет отличаться, в зависимости от возраста. Так, в учебное время школьники ежедневно могут работать не более:

2 часа 18 минут - для учеников в возрасте от 14 до 16 лет;

3 часа 30 минут - для учеников в возрасте от 16 до 18 лет.

В период летних каникул школьникам разрешается работать дольше:

4 часа 36 минут в день - для учеников в возрасте от 14 до 16 лет;

7 часов в день - для учеников в возрасте от 16 до 18 лет.

Для трудоустройства школьников в свободное от учебы время на базе школы, как указано на сайте одной из минских школ, необходимы следующие документы :

Заявление (14-16 лет: от ребенка и родителя; 16-18 лет - только от несоврешеннолетнего) Справка из поликлиники 086 –У (по направлению от школы) Справка о составе семьи Ксерокопия паспорта (3 последние страницы) Квитанция об оплате трудовой книжки по направлению от школы (если ранее не работали) Заключение трудового договора;

Следует отметить, что школьников могут привлекать не только к мелкому ремонту мебели, но и другим видам работ, например, к благоустройству территории, работам по озеленению территории школы, ремонту и переплету книг и учебных пособий в библиотеке, оформлению школьных помещений для проведения торжественных мероприятий, а также к работе за компьютером - созданию электронных презентаций и таблиц, набору и оформлению текстов и тому подобное.

Как оплачивают труд школьников?

Как пояснили в районных отделах трудоустройства, труд школьников оплачивает “наниматель в соответствии с действующей у него системой оплаты труда за фактически отработанное время и выполненную работу”. При этом она должна быть “не ниже размера минимальной заработной платы (месячной, часовой), установленного законодательством”.