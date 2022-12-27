Как сделать, чтобы ёлка дольше не осыпалась? Мало кто знает этот трюк

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Опубликовано: 27.12.2022 15:27 , Обновлено: 27.12.2022

Ёлка – самое популярное новогоднее украшение. Многие на праздники ставят живое дерево, которое приносит в дом чудесный запах леса. К сожалению, ёлка часто очень быстро портится и сбрасывает хвою. Мы нашли способы, что делать, чтобы ёлка простояла до самого Старого Нового года, а то и дольше.

Выбор новогодней ёлки очень важен. Стоит обратить внимание на то, имеет ли хвоя сочно-зеленый цвет , а веточки гибкие и податливые . Это доказывает, что елка свежая.

Принеся дерево домой , очистите его и выберите место для него. Если мы хотим продлить радостные моменты в сиянии разноцветных безделушек и мерцающих огней, стоит обратить внимание на такие факторы, как температура окружающей среды, ежедневный полив и питание дерева.

Ни в коем случае нельзя ставить ёлку близко к источникам тепла — батареям отопления или каминам. А в помещении, где вы будете ставить дерево, температура не должна превышать 20°С.

Также не забывайте каждый день проверять уровень воды и пополнять ее. Правильно орошаемая новогодняя елка не потеряет хвою так быстро, как сухая.

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Мало кто знает этот трюк

Если вы хотите, чтобы елочка не теряла иголки, подрежьте ёлку снизу примерно на 3 см. Затем поместите дерево в ведро и залейте теплой водой (только вода должна быть чуть теплой, она не должна быть горячей!). Эта обработка улучшит увлажнение рождественской елки и заставит ее дольше оставаться свежей.

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Кроме того, прежде чем приступить к украшению елки, убедитесь, что ее ветки тщательно очищены. Количество елочных украшений должно соответствовать толщине и количеству веточек, так как более нежные деревья могут сломаться под их тяжестью. При украшении елки старайтесь использовать светодиодное освещение вместо стандартных ламп, выделяющих много тепла .

Красивая, красочная елка всегда вызывает особый интерес у детей. Поэтому , если в доме есть малыши, елку нужно как следует закрепить, чтобы самые маленькие домочадцы могли спокойно искать под ней подарки.