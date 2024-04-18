В ГАИ показали, как в Витебске легковушка сбила на переходе 9-летнего мальчика

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2024 07:30 , Обновлено: 18.04.2024

Госавтоинспекция Витебской области вечером 17 апреля опубликовала видео ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Легковой автомобиль сбил ребёнка, когда тот перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным ГАИ, ДТП произошло в вечером вблизи дома 108 по улице Титова. За рулём легкового Hyundai Accent был 42-летний водитель и, как видно по кадрам видео с камеры наружного наблюдения, опубликованного ведомством, он не притормозил перед пешеходным переходом и не успел вовремя среагировать, когда мальчик начал перебегать дорогу.

[info_b]Внимание! Видео не рекомендуется смотреть впечатлительным.[/info_b]

По данным инспекторов, в результате ДТП ребёнок, которого, судя по видео, буквально подбросило в воздух от удара, получил телесные повреждения, из-за чего его пришлось доставить в учреждение здравоохранения.

По факту данной аварии в настоящее время проводят проверку, а в ГАИ в очередной раз напомнили всем участникам дорожного движения непреложные правила поведения на дороге, которые могут сохранить чью-то жизнь и здоровье. Родителей призвали контролировать местонахождение детей и их поведение на дороге, пешеходов - быть предельно осторожными и перед тем, как выйти на проезжую часть, смотреть по сторонам, а водителей - заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и быть готовым остановиться в любую секунду.

Напомним, похожая ситуация произошла вечером 9 апреля в Борисове (Минская область). Там на одном из пешеходных переходов 8-летняя девочка также попала под колёса легковушки.

На видео попало, как легковушка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Борисове