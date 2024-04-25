Видео с добычей морской капусты собрало в TikTo более 40 млн просмотров. Посмотрите, как это выглядит

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Опубликовано: 25.04.2024 21:12 , Обновлено: 25.04.2024

В TikTok показали, как собирают морскую капусту на Аляске. Видеоролик собрал множество просмотров, комментариев и лайков от пользователей соцсети.

Ламинарию, более известную как морскую капусту, большинство обывателей видело только в виде нарезанной на тонкие полосочки консервированного продукта. Жительница Аляски, занимающаяся добычей водоросли, регулярно показывает процесс собора морской капусты в своём блоге в Tiktok.

Один из её видеороликов собрал более 40 миллионов просмотров и свыше 500 тысяч лайков.

Многие пользователи удивились масштабу произрастающей в море водоросли, а некоторые из-за толстого стебля даже сравнили её с бамбуком.

Ламинария растет только в холодных водах северо-восточной части Тихого океана, от северной Калифорнии до южной Аляски и до российского полуострова Камчатка.