Видео с добычей морской капусты собрало в TikTo более 40 млн просмотров. Посмотрите, как это выглядит
В TikTok показали, как собирают морскую капусту на Аляске. Видеоролик собрал множество просмотров, комментариев и лайков от пользователей соцсети.
Ламинарию, более известную как морскую капусту, большинство обывателей видело только в виде нарезанной на тонкие полосочки консервированного продукта. Жительница Аляски, занимающаяся добычей водоросли, регулярно показывает процесс собора морской капусты в своём блоге в Tiktok.
Один из её видеороликов собрал более 40 миллионов просмотров и свыше 500 тысяч лайков.
Многие пользователи удивились масштабу произрастающей в море водоросли, а некоторые из-за толстого стебля даже сравнили её с бамбуком.
Ламинария растет только в холодных водах северо-восточной части Тихого океана, от северной Калифорнии до южной Аляски и до российского полуострова Камчатка.