Белорусские школы стали требовать от родителей расписки. Что происходит?

Опубликовано: 12.05.2023 09:35 , Обновлено: 12.05.2023

В некоторых белорусских школах от родителей стали требовать расписки. В них администрации учебных заведений требуют написать, чем будут заниматься дети летом, сообщили на портале ФПБ.

Писать или нет такие объяснительные - личное дело родителей. В законах такие требования не предусмотрены.

Возможно, администрации учебных заведений таким образом хотят обезопасить себя. Ведь В 2023 году школьный год закончится 31 августа, а не в мае. Это предусматривает новый Кодекс об образовании, однако сами летние каникулы не отменили. В Минобразования ранее объяснили перенос дат желанием подчеркнуть, что даже летом учебный процесс не заканчивается. Ведь некоторые школьники пойдут в лагеря. Хотя большинство - нет.

На портале Федерации профсоюзов Беларуси утверждают, что от родителей требуют “указать точный адрес, телефон и ФИО взрослого, который будет контролировать, где и как проводит время ребенок”.

В ФПБ объяснили такое требование тем, что дети летом могут попасть в “опасные ситуации на дорогах, водоемах, в дворовых компаниях, что приводит к несчастным случаям и совершению правонарушений”. Получается, таким образом школы будут иметь подтверждение, что, в случае чего, они к этому не причастны.

Аттестат белорусских школьников изменили в 2023 году. Вот какие 18 предметов войдут в средний балл

Кстати, летние каникулы в 2023 году начнутся как всегда - 31 мая последний учебный день, а для учеников 9-х и 11-х классов – 25 мая. Сами летние каникулы у большинства школьников будут 92 дня (с 1 июня по 31 августа). Только девятиклассники начнут отдых 12 июня. А значит их каникулы сократятся до 81 дня.

Ранее Телеграф сообщил, что министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич заявила, что ее ведомство поможет найти школьникам и студентам летом “тяжёлый” труд, но пообещала, что он будет “интересным”.

В Минтруда предложили белорусским школьникам «тяжёлый, но интересный труд» летом. Где и какой?