МВД Беларуси решило отправить патрули по деревням и сёлам. Кому пообещали “особое внимание”?

Опубликовано: 18.04.2024 13:29 , Обновлено: 18.04.2024

Белорусское МВД совместно с представителями Минздрава, органов занятости и председателями сельсоветов начало проводить рейды в сельской местности. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

По данным ведомства, несмотря на то, что преступность в сельской местности пошла на спад, на селе совершается “каждое четвёртое злодеяние”. Значительную часть преступлений ведомство зафиксировало в агропромышленной сфере.

По словам сотрудников МВД, противоправные действия на селе чаще всего происходят на почве пьянства, безработицы и нарушений трудовой дисциплины.

В этой связи в милиции пообещали предпринять ряд мер для профилактики таких преступлений. Решать проблему будут совместно с председателями сельских советов, врачами-наркологами, а также представителями органов занятости и социальной защиты.

“Для выявления и пресечения правонарушений предусмотрено патрулирование сельских населенных пунктов с привлечением строевых подразделений милиции из районных и областных центров. Особое внимание уделят безработным, которые злоупотребляют алкоголем, состоят на учетах в органах внутренних дел, проживают совместно с пожилыми родителями или воспитывают несовершеннолетних детей”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Безработным гражданам пообещали предложить вакансии для трудоустройства, а тех, кто был уличён в систематических правонарушениях в нетрезвом виде и не пожелает работать, могут направить в ЛТП.

Также в милиции заверили, что продолжат контролировать соблюдение трудовой дисциплины на агропромышленных объектах, которые являются “гарантом продовольственной безопасности”. Информацию о выявленных нарушениях будут доводить до руководителей сельхозпредприятий, а действиям нарушителей давать правовую оценку в пунктах охраны правопорядка.

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