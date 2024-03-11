Три варианта, и только один — правильный. Многие взрослые не смогли дать верный ответ. А вы?

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Опубликовано: 11.03.2024 11:49 , Обновлено: 11.03.2024

Всё чаще в Интернете появляются головоломки, с которыми не могут справиться обычные пользователи. То ли из-за того, что давно окончили школу, то ли по другим причинам. Этот математический пример снова вызвал бурю споров во всемирной паутине. А вы сможете присоединиться к меньшинству, которые отвечают правильно?

Итак, вам нужно дать ответ на следующее математическое уравнение из школьной программы:

60+60x0+1 =?

Не спешите узнать разгадку. Лучше попытайтесь вспомнить арифметические действия, что за чем идёт, и в какой последовательности.

Треть пользователей считает, что правильный ответ — 1 . Другая часть уверена, что после равно следует написать число 61. Остальные полагают, что верное решение — 122. Как видите, разница в ответах этой математической задачи довольно велика. А к какому выводу всё-таки склоняетесь вы?

Правильный ответ

[scryt_b title=“Ответ здесь”]

Итак, с чего следует начать? Многие наверняка сперва сложат числа и получат 1, что является ошибкой. В самом начале порядка действий всегда идёт умножение. И не позволяйте нулю оттолкнуть вас!

Решение уравнения будет выглядеть так: 60 + 0 + 1 = ? Соответственно, правильный вариант — 61.

Ну как, получилось?

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Ранее Телеграф предлагал решить ещё одну головоломку. На этот раз — со спичками. Попробуйте и вы!

Головоломка для самых сообразительных. Переместите одну спичку, чтобы исправить задачу