Замаринуйте эти грибы как огурцы. Нашли новый рецепт вкусной закатки на зиму
Грибы — это не только вкусный и полезный продукт, но и отличный ингредиент для приготовления закусок на зиму. И если вы собрали в лесу много лисичек, то пора их мариновать. Нашли простой рецепт, как придать им неповторимый вкус и наслаждаться даже морозными вечерами.
Весь секрет в том, чтобы закатать их в банку по рецепту маринованных огурцов.
Для этого вам понадобится:
- 1,5 кг лисичек;
- 1,5 литра воды;
- 1,5 столовые ложки соли;
- 2 зубчика чеснока;
- несколько веточек свежего укропа;
- 1 чайная ложка горчицы.
Как приготовить маринованные лисички?
Сначала тщательно очистите и вымойте грибы. Ранее Телеграф писал, как сделать это легко с помощью всего одного продукта:
Как легко отмыть лисички от грязи? Сначала обваляйте их в этом
Далее отварите их в кипящей воде 5 минут.
Теперь приступайте к рассолу. Для этого вскипятите воду с солью.
Пришло время наполнить банки (помните, предварительно их необходимо простерилизовать). На дно каждой емкости поместите очищенные и измельченные зубчики чеснока и семена горчицы . Затем плотно наполните каждую банку заранее подготовленными грибами.
Добавьте остывший рассол и положите сверху веточку свежего укропа.
Хорошо закройте банки и поставьте их в темное и прохладное место примерно на 10 дней.
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