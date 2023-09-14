Замаринуйте эти грибы как огурцы. Нашли новый рецепт вкусной закатки на зиму

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Опубликовано: 14.09.2023 18:06 , Обновлено: 14.09.2023

Грибы — это не только вкусный и полезный продукт, но и отличный ингредиент для приготовления закусок на зиму. И если вы собрали в лесу много лисичек, то пора их мариновать. Нашли простой рецепт, как придать им неповторимый вкус и наслаждаться даже морозными вечерами.

Весь секрет в том, чтобы закатать их в банку по рецепту маринованных огурцов.

Для этого вам понадобится:

1,5 кг лисичек;

1,5 литра воды;

1,5 столовые ложки соли;

2 зубчика чеснока;

несколько веточек свежего укропа;

1 чайная ложка горчицы.

Как приготовить маринованные лисички?

Сначала тщательно очистите и вымойте грибы. Ранее Телеграф писал, как сделать это легко с помощью всего одного продукта:

Как легко отмыть лисички от грязи? Сначала обваляйте их в этом

Далее отварите их в кипящей воде 5 минут.

Теперь приступайте к рассолу. Для этого вскипятите воду с солью.

Пришло время наполнить банки (помните, предварительно их необходимо простерилизовать). На дно каждой емкости поместите очищенные и измельченные зубчики чеснока и семена горчицы . Затем плотно наполните каждую банку заранее подготовленными грибами.

Добавьте остывший рассол и положите сверху веточку свежего укропа.

Хорошо закройте банки и поставьте их в темное и прохладное место примерно на 10 дней.

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