Wildberries вернул бесплатные пакеты для покупателей. Но есть нюанс

Опубликовано: 25.04.2024 19:43 , Обновлено: 25.04.2024

Популярный у белорусов маркетплейс Wildberries вернул бесплатные пакеты для заказов. Об этом компания уведомила покупателей в своём приложении 25 апреля.

Согласно сообщению, которое маркетплейс прислал в уведомлениях, покупателям при заказах будут бесплатно выдаваться большие, средние и маленькие пакеты. Однако пакет-майка останется платным. Его стоимость, как и прежде, обойдётся белорусам в 0,17 рубля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что популярный российский маркетплейс Wildberries объявил, что с 18 апреля начинает продажу автомобилей. Оформить заказ можно только по полной предоплате, а ассортимент пока ограничится одной китайской маркой.

Wildberries запустил продажу автомобилей. Оплата при получении?