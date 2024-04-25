Европарламент признал президентские выборы в России нелегитимными. Что ответили в РФ?
Европейский парламент принял 25 апреля резолюцию, в которой депутаты признали выборы президента РФ нелегитимными и недемократичными. Парламентарии призвали государства-члены Европейского союза и международное сообщество также считать эту электоральную кампанию в РФ нелегитимной.
За принятие резолюции проголосовали 493 депутата из 522. В документе сказано, что Европарламент “решительно осуждает все избирательные нарушения, совершенные режимом Владимира Путина во время так называемых президентских выборов в России”, в том числе “давние и систематические” нарушения гражданских и политических прав.
Депутаты Европарламента отметили, что “так называемые президентские выборы в России прошли в атмосфере страха и репрессий”, а во время их проведения не было “настоящих альтернативных кандидатов” и “заслуживающих доверия наблюдателей”.
“[Европейский парламент] заключает, что так называемые президентские выборы в России были нелегитимными и недемократичными”, - подчеркнули в резолюции.
Электоральную кампанию, которая прошла в России с 15 по 17 марта, парламентарии назвали “фарсовым выступлением российских властей”, цель которого - “создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина”.
В резолюции также осудили проведение выборов “на территориях Украины, а именно в Автономной Республике Крым, городе Севастополе и некоторых частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей”, контроль над которыми сейчас - у российской стороны.
“[Еропейский парламент] призывает государства-члены Европейского союза и международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными”, - написали в документе.
Что ответили в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию “Известия” заявила, что призывы Европарламента не признавать итоги президентских выборов в РФ являются “ничтожными”.
«Ничтожные приняли ничтожное», — сказала Захарова.
Напомним, по официальным данным от российского Центризбиркома, Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с результатом в 87,28%. За него проголосовали, как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, 76 277 708 человек.
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