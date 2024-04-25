Европарламент признал президентские выборы в России нелегитимными. Что ответили в РФ?

Опубликовано: 25.04.2024 19:48 , Обновлено: 25.04.2024

Европейский парламент принял 25 апреля резолюцию, в которой депутаты признали выборы президента РФ нелегитимными и недемократичными. Парламентарии призвали государства-члены Европейского союза и международное сообщество также считать эту электоральную кампанию в РФ нелегитимной.

За принятие резолюции проголосовали 493 депутата из 522. В документе сказано, что Европарламент “решительно осуждает все избирательные нарушения, совершенные режимом Владимира Путина во время так называемых президентских выборов в России”, в том числе “давние и систематические” нарушения гражданских и политических прав.

Депутаты Европарламента отметили, что “так называемые президентские выборы в России прошли в атмосфере страха и репрессий”, а во время их проведения не было “настоящих альтернативных кандидатов” и “заслуживающих доверия наблюдателей”.

“[Европейский парламент] заключает, что так называемые президентские выборы в России были нелегитимными и недемократичными”, - подчеркнули в резолюции.

Электоральную кампанию, которая прошла в России с 15 по 17 марта, парламентарии назвали “фарсовым выступлением российских властей”, цель которого - “создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина”.

В резолюции также осудили проведение выборов “на территориях Украины, а именно в Автономной Республике Крым, городе Севастополе и некоторых частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей”, контроль над которыми сейчас - у российской стороны.

“[Еропейский парламент] призывает государства-члены Европейского союза и международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными”, - написали в документе.

Что ответили в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию “Известия” заявила, что призывы Европарламента не признавать итоги президентских выборов в РФ являются “ничтожными”.

«Ничтожные приняли ничтожное», — сказала Захарова.

Напомним, по официальным данным от российского Центризбиркома, Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с результатом в 87,28%. За него проголосовали, как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, 76 277 708 человек.

«Нет ни одной жалобы» — ЦИК России официально объявил Путина президентом РФ