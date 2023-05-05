Сколько должны платить подросткам на летних каникулах? В ФПБ озвучили минимальную зарплату

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Опубликовано: 05.05.2023 10:34 , Обновлено: 05.05.2023

В Федерации профсоюзов Беларуси озвучили сумму минимальной зарплаты, которая положена белорусским подросткам, решившим поработать во время летних каникул, а также рассказали о действующих нормах труда для тех, кому не исполнилось 18 лет. В свою очередь Минтруда озвучило условия, на которых могут работать подростки, и опубликовало список документов для трудоустройства.

Так, согласно белорусскому законодательству, для несовершеннолетних действуют особые нормы труда. В частности, им не разрешается работать в течение всего рабочего дня, положенного для взрослых, для них должен быть определён отдельный, сокращённый график работы. В ФПБ привели следующие нормы, который действуют в том числе и на период летних каникул:

для работников в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю (максимум по 4 часов 36 минут в день);

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (максимум по 7 часов в день);

для работников в возрасте старше 18 лет – не более 40 часов в неделю.

При этом оплата труда несовершеннолетних при таком сокращенном графике должна соответствовать оплате труда работников с полной продолжительностью работы.

Например, если 16-летний школьник работал по 5 дней в неделю и отработал положенные 22 рабочих дня в месяц, ему начислят такую же зарплату, как и взрослому работнику, отработавшему 176 часов.

Между тем, учащимся, которые получают общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего образования, профессионально-техническое и среднее специальное образование и при этом в свободное от учебы время подрабатывают, оплачивают труд пропорционально отработанному времени (или в зависимости от выработки).

Кому могут заплатить меньше “минималки”?

В ФПБ рассказали, что размер начисленной подростку заработной платы за полностью отработанный месяц не может быть ниже минимальной заработной платы - сейчас эта сумма составляет 554 рубля.

“Это самый низкий норматив оплаты труда. Если сотрудник трудился в режиме полного рабочего времени и не имел взысканий, работодатель не имеет права заплатить ниже минимальной зарплаты”, - подчеркнули в ФПБ. Там пояснили, что если начисленная зарплата не дотягивает до минимальной, работодатель обязан сделать доплату. Не относится это правило лишь к тем, кто работает на неполную ставку, либо по договору подряда.

Какие документы нужны для трудоустройства несовершеннолетних

Чтобы помочь молодёжи устроиться на работу в свободное от учебы время Минтруда анонсировало общереспубликанскую ярмарку вакансий, которую проведут с 15 по 19 мая . Ведомство опубликовало список документов, которые необходимы несовершеннолетним для трудоустройства:

направление на работу службы занятости

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

справка, подтверждающая обучение в учреждении образования;

медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10);

письменное согласие одного из родителей (усыновителей, попечителей) для несовершеннолетних (от 14 до 16 лет, с 16 лет подростки могут принимать решение о трудоустройстве самостоятельно);

трудовая книжка (при ее наличии);

заявление о приеме на работу.

В Минтруда сообщили, что помочь несовершеннолетним трудоустроиться в свободное от учебы время могут как в службе занятости по месту жительства, так и непосредственно в учреждение образования.

Более того, школьники и студенты могут попытаться найти себе подработку самостоятельно, обратившись к списку вакансий, который регулярно обновляют Службы занятости. Просмотреть вакансии можно по ссылке.