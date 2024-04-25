"Не может быть" — Белоруска поделилась в TikTok видео с апрельским подберёзовиком под Могилёвом. Пользователи не поверили

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2024 20:38 , Обновлено: 25.04.2024

Жительница Осипович поделилась в соцсети видеороликом, в котором показала подберёзовик, который нашла в центре Осипович 25 апреля. Многие пользователи усомнились в реальности видео.

“Это не прошлогодний. Это прям в этом году вылез”, — сказала автор видеоролика, озвучив место и дату найденного подберёзовика.

В беседах с пользователями она рассказала, что нашла гриб в центре города, на заднем дворе одного из госучреждений.

Тем не менее многие пользователи усомнились в правдоподобности подобного заявления, ведь совсем недавно в Могилёве выпадали осадки в виде снега.

“Жарко было только 2 дня! Не бывает таких грибов в апреле! Фотошоп!”, — усомнился в увиденном кто-то.

“Не может быть в апреле грибов! Не вводите людей в заблуждение!”, — написала одна из пользовательниц на что автор ей ответила, что и сама бы не поверила, “если бы своими глазами не увидела”.

“Слабо верится. Знаю, что есть ранние, но это очень рано”, — выказала сомнения ещё одна девушка под видео.

“Чудо какое-то. Так рано ещё подберёзовиков ещё не видел”, — удивился ещё один пользователь соцсети.

Некоторые, однако, признали возможность такого явления и поделились, что уже открыли сезон маслят.

“Сегодня ездил в лес, 15 км от Гомеля, действительно встречаются маслята!”, — написал один из комментаторов.

“Подосиновиков еще не встречала, а вот сморчки и маслята уже собираю”, — рассказала ещё одна девушка.

“Я в начале мая находил в Могилёве подберёзовики”, — вспомнил своё опыт один из пользователей под видео.

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