"Не может быть" — Белоруска поделилась в TikTok видео с апрельским подберёзовиком под Могилёвом. Пользователи не поверили
Жительница Осипович поделилась в соцсети видеороликом, в котором показала подберёзовик, который нашла в центре Осипович 25 апреля. Многие пользователи усомнились в реальности видео.
“Это не прошлогодний. Это прям в этом году вылез”, — сказала автор видеоролика, озвучив место и дату найденного подберёзовика.
В беседах с пользователями она рассказала, что нашла гриб в центре города, на заднем дворе одного из госучреждений.
Тем не менее многие пользователи усомнились в правдоподобности подобного заявления, ведь совсем недавно в Могилёве выпадали осадки в виде снега.
“Жарко было только 2 дня! Не бывает таких грибов в апреле! Фотошоп!”, — усомнился в увиденном кто-то.
“Не может быть в апреле грибов! Не вводите людей в заблуждение!”, — написала одна из пользовательниц на что автор ей ответила, что и сама бы не поверила, “если бы своими глазами не увидела”.
“Слабо верится. Знаю, что есть ранние, но это очень рано”, — выказала сомнения ещё одна девушка под видео.
“Чудо какое-то. Так рано ещё подберёзовиков ещё не видел”, — удивился ещё один пользователь соцсети.
Некоторые, однако, признали возможность такого явления и поделились, что уже открыли сезон маслят.
“Сегодня ездил в лес, 15 км от Гомеля, действительно встречаются маслята!”, — написал один из комментаторов.
“Подосиновиков еще не встречала, а вот сморчки и маслята уже собираю”, — рассказала ещё одна девушка.
“Я в начале мая находил в Могилёве подберёзовики”, — вспомнил своё опыт один из пользователей под видео.
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