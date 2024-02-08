Участвовали больше ста человек. Появилось видео драки на складе Wildberries в России

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Опубликовано: 08.02.2024 16:06 , Обновлено: 08.02.2024

На складе Wildberries в российском городе Электросталь массовую драку устроили работники и охранники. В потасовку ввязались больше ста человек, сообщила Подмосковная полиция.

Причины конфликта в российском МВД объяснили так. Во время погрузки и упаковки товара бригадир обнаружил, что работники склада не собрали товар или собрали не так, как следует. Словом, выдвинут претензии. Те с претензиями не согласились и вступили с бригадиром в конфликт. Кто-то вызвал охрану. Именно с ней работники склада и схлестнулись в драке.

Конфликт удалось погасить с помощью прибывших полицейских и сотрудников службы безопасности. В полиции сообщили, что опросили «13 активных участников драки», в отделение доставили 10 человек. И добавили, что в процессе конфликта никто не пострадал.

В Wildberries заявили, что склад продолжает работать в штатном режиме и что будет проведено внутреннее расследование.

Ранее Телеграф писал, что 13 января в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на складе готовой продукции Wildberries. Пожару присвоили повышенный уровень сложности, огнем было охвачено порядка 50 тыс. квадратов.

На складе Wildberries в Питере вспыхнул масштабный пожар