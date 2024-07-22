Полезный чай из этой луговой травы в Беларуси продают по 160 рублей за кило. Как заготовить на зиму самому?

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Опубликовано: 22.07.2024 16:02 , Обновлено: 23.07.2024

Июль - самое время заготавливать полезные травы на зиму, но немногие знают, что одна из них вполне может заменить белорусам привычный чёрный чай. Речь о кипрее, известном в Беларуси как иван-чай. В магазинах цены на на него стартуют от 160 рублей за кило, но заготовить его самостоятельно и абсолютно бесплатно не составит большого труда.

Что такое копорский чай и где его купить?

Кипрей узколистный или иван-чай - это многолетнее травянистое растение высотой до двух метров, с прямым, густо облиственным стеблем и цветками бледно-розового - розового цвета. Он считается отличным медоносом, но главным его применением его было именно использование в качестве альтернативы чаю.

До начала XX века в Восточной Европе горячий напиток из иван-чая называли копорским чаем (по названию местности Копорье в Петербургской губернии, которая стала центром его производства и торгового распространения по всей Восточной Европе). Его и сейчас используют в виде настоев и экстрактов для поддержания здоровья и благотворного воздействия на организм при различных недугах,а в последнее время он получил новый виток популярности среди людей, ведущих здоровый образ жизни.

Найти чай травяной из иван-чая сегодня можно практически в любом крупном магазине, в том числе, белорусского производства. В сервисе доставки “Е-доставка”, к примеру, можно найти пакетированный иван-чай с различными добавками от 3,55 рублей за пачку. Впрочем, в специализированных интернет-магазинах в Беларуси можно найти рассыпной иван-чай, как ферментированный, так и неферментированный, ещё дешевле - от 8 рублей за пачку в 50 грамм (то есть за 160 рублей за кило).

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Чем полезен иван-чай и кому противопоказан?

[info_b]Иван-чай богат следующими полезными для организма человека веществами:

витамины A, B1, B2, B5, B6, B9,

калий,

кальций,

магний,

фосфор.[/info_b]

Богатый химический состав кипрея обеспечивает его широкое применение в фитотерапии. Считается, что он влияет на:

работу мочевыделительной системы - увеличивает диурез и способствует выведению отложений;

простату у мужчин;

противовоспалительные свойства иммунитета;

воспаления кожи и ускоряет заживление ран;

очищение организма от токсинов;

психоэмоциональное состояние человека - оказывает успокаивающий эффект и поддержку при лечении бессонницы и облегчении депрессии.

Несмотря на всю его пользу, иван-чай не рекомендуют употреблять следующим категориям людей:

детям до 6 лет;

людям с варикозном расширении вен и тромбофлебитом;

людям, страдающим аритмией и гломерулонефритом.

Кроме того, пить его постоянно также не рекомендуют: при ежедневном употреблении специалисты советуют делать перерыв каждый месяц, переходя на другие виды чая.

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Как заготовить иван-чай на зиму?

Сбор иван-чая начинают, как правило, после того, как он зацветёт - тогда концентрация полезных веществ в нём максимальна. Кроме того, цветки кипрея также считаются полезными и к том уже добавляют приятный аромат чайной заготовке.

Собранные листья иван-чая, как правило, не промывают, а лишь убирают попавших случайно насекомых, после чего листья следует подготовить к процессу ферментации.

[info_b]Ферментация чая - это внутреннее окисление листьев растения под воздействием температуры и времени, в результате которого меняется их вкус.[/info_b]

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Для ферментации листья необходимо подвялить в течение 12-24 часов (не подвергая воздействию солнечных лучей, чтобы листья не высохли), затем скрутить их вручную или пропустив через мясорубку, чтобы они пустили сок. После этого скрученные листья должны полежать ещё 3-6 часов при комнатной температуре (не выше не выше 30°С), а затем высушить при температуре около 50°С, периодически перемешивая листья и проверяя их готовность на ощупь, в течение 6–8 часов. Для облегчения процесса можно использовать специальный прибор - в дегидратор, но и в обычном духовом шкафу этот процесс прекрасно завершится.

Хорошо просушенные листья имеют обычный для чая цвет и легко ломаются, практически ничем не пахнет, а свой аромат раскрывать лишь при заваривании. Хранить иван-чай рекомендуют в пластиковых или стеклянных контейнерах, либо бумажных коробочках.

Как заваривать иван-чай?

Для того, чтобы иван-чай раскрыл все свои полезные свойства, его нужно правильно заварить. Для этого на пол литра воды нужно взять около двух чайных ложек высушенных листьев иван-чая и подготовить воду. Специалисты рекомендуют не заваривать иван-чай кипятком. Идеальной для заваривания считается температура в 90-96 градусов.

Залив листья горячей водой, их следует оставить настаиваться минимум на 7-12 минут.

А вот выбрасывать заварку после первого раза вовсе не обязательно - её можно использовать до 5 раз. Напиток будет чуть менее насыщенным, но таким же вкусным.

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