Можно ли есть проросший лук? Вот когда он точно будет токсичным

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.11.2023 13:17 , Обновлено: 05.11.2023

Репчатый лук - один из тех обязательных овощей, которым большинство белорусов старается запастись по осени на всю зиму вперёд. Он способен храниться долгие месяцы, не теряя ни своих кулинарных качеств, ни вкусовых свойств, ни полезных веществ, которыми свежий лук богат как ни один другой овощ. Однако для этого необходимо соблюдать правильные условиях хранения лука, иначе очень быстро вместо твёрдых луковичек у вас вырастет настоящий лес молодых зелёных ростков. Но что делать, если это случилось и луковица проросла? Безопасно ли её есть?

Почему лук пускает ростки?

Зелёные ростки - это естественная стадия жизненного цикла репчатого лука (как и многих других овощей, например, чеснока и картофеля). Процесс прорастания начинается тогда, когда овощ оказывается в благоприятных для этого условиях. Вопреки убеждению многих людей, для этого вовсе не обязательно высаживать луковицу в землю - наличие грунта не является обязательным условие. Достаточно просто хранить лук во влажном, светлом и теплом месте.

В этом случае овощ «будет уверен», что наступила весна, а следовательно, пора пускать ростки, и процесс запустится сам собой, невзирая на то, что на календаре может быть зима, а за окном - снежные февральские стужи.

Является ли проросший токсичным?

Если с зеленью всё понятно - её можно спокойной употреблять в пищу (ведь многие так нарочно делают, устраивая на подоконниках мини-огород, чтобы и зимой баловать себя свежей зеленью собственного “производства”), то как поступить с самой луковицей, если вы вдруг заметили, что она начала прорастать, ясно не всем. Некоторые убеждены, что при прорастании в луковице запускаются некие процессы, которые делают её как минимум непригодной в пищу, а возможно даже ядовитой.

Однако, это не более чем миф, сообщило польское издание Pysznosci.pl. Специалисты уверяют, что есть проросшие луковицы можно без опаски, главное, на что важно обращать внимание - чтобы луковица не была подгнившей и мягкой.

“Все части этого овоща совершенно безопасны для нас и мы можем их употреблять в пищу. Ростки даже не нужно удалять, их даже можно использовать в различных блюдах, поскольку по вкусу они похожи на лук-шалот. Единственный минус – спелый лук теряет естественную сладость и становится терпким”, - отметило издание.

Другое дело, если лук стал мягким на ощупь, с запахом гнили, на нем видна плесень, а внутренность луковицы становится кашеобразной. После употребления такого овоща, безусловно, можно заболеть, предупредили специалисты.

“Гнилой лук очень токсичен и непригоден для употребления в пищу”, - подчеркнули они.

Как и где хранить лук? Так он не заплесневеет и будет твердым до 6 месяцев

Ранее Телеграф рассказывал, в каких условиях и где лучше всего хранить лук, чтобы он не заплесневел и остался сочным и твердым до самой весны, а соседство с каким овощем грозит превратить лук в вонючую жижу.

Многие делают эту ошибку. Если вы будете хранить лук рядом с этим, он превратится в гниль

Также Телеграф рассказывал, безопасно ли есть проросший чеснок, а в каких случаях он способен причинить вред организму человека.

Можно ли есть проросший чеснок? Есть лишь один случай, когда он принесет вред