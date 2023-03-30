Можно ли есть проросший чеснок? Есть лишь один случай, когда он принесет вред

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Опубликовано: 30.03.2023 12:08 , Обновлено: 07.09.2023

К весне у многих хозяек иссякают запасы заготовленных на зиму овощей. Доставая из закромов последние головки лука или чеснока, многие с ужасом обнаруживают, что они уже начали прорастать. Зачастую в таких ситуациях возникает сомнение, можно ли есть проросший чеснок. Некоторые считают, что после появления молодых зелёных "стрелок" зубчики чеснока становятся ядовитыми. Однако ученые развеяли этот миф и рассказали, в каких случаях такой чеснок есть нельзя, а когда - можно.

Чеснок, несомненно, является одним из любимых дополнений ко многим популярным блюдам. Несмотря на то, что он обладает очень резким вкусом и запахом, его употребление несет огромную пользу для здоровья человека. Он не только поддерживает иммунитет здорового человека, но и, будучи «природным антибиотиком», помогает во время простуды или гриппа. Все благодаря тому, что в чесноке содержится аллицин, который помогает бороться с нежелательными бактериями в организме, передает издание Pysznosci.pl.

Кроме того, ряд зарубежных исследований показывает, что чеснок также обладает противораковым и омолаживающим действием. Поэтому некоторые врачи рекомендуют съедать хотя бы один зубчик чеснока в день, добавляя его в салаты, соусы, мясные или овощные блюда. Как утверждают ученые, чеснок также является природным афродизиаком и положительно влияет на либидо.

Можно ли есть проросший чеснок?

Так можно ли есть проросший чеснок? Специалисты заявляют, что можно и даже нужно. По их словам, в проросшем чесноке содержание полезных для человека веществ (тех же антиоксидантов) даже больше, чем в обычном. Токсичность проросшего чеснока — это миф, который уже развенчали ученые в ходе ряда научных исследований.

Стоит отметить, что прорастание чеснока – это вполне естественный процесс. Прорастает чеснок при слишком длительном хранении при повышенной температуре, поэтому специалисты рекомендуют хранить его в сухом и прохладном месте.

Когда проросший чеснок вреден для человека?

Однако, существует один случай, когда проросший чеснок может причинить вред организму человека - если при прорастании чеснок начинает загнивать (из-за высокой влажности или заражения луковицы микроорганизмами). Поэтому специалисты рекомендуют тщательно осматривать проросшие зубчики прежде, чем отправить их на кухонный стол.

Кроме того, врачи предупреждают, что чеснок (не только пророщенный, но и свежий) не следует употреблять в пищу людям с заболеваниями желудка и кишечника, например, при гастрите, изжоге, язве. В этих случаях чеснок может спровоцировать ухудшение заболевания.