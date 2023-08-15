Можно ли мариновать лук? Разобрались, теряет ли полезные свойства и нашли правильные способы

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Опубликовано: 15.08.2023 11:47 , Обновлено: 16.07.2024

Лук – один из древнейших овощей, известных человеку. Его полезные свойства и благотворное влияние на здоровье стали известны тысячи лет назад. Заготавливать сырой лук дома на зиму - наверное одна из таких же древнейших традиций белорусов. Но не всегда это получается, луковицы чахнут и даже плесневеют. Плюс некоторым свежий лук противопоказан.

Польза и вред лука

Вещество Количество Польза Витамин С 7 мг на 100 г Укрепляет иммунную систему, борется с инфекциями Флавоноиды до 50 мг на 100 г Антиоксидантные свойства, борьба с воспалительными процессами Кверцетин до 20 мг на 100 г Антиоксидантные свойства, борьба с воспалительными процессами Сульфиды до 10 мг на 100 г Борьба с раковыми клетками, улучшение работы сердечно-сосудистой системы

Сырой лук содержит множество полезных веществ, таких как витамины С и В6, фолиевую кислоту, калий, магний, фосфор и антиоксиданты. Он также может помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление, а также укрепить иммунную систему.

Многие делают эту ошибку. Если вы будете хранить лук рядом с этим, он превратится в гниль

Стоит отметить, что лук почти не теряет своей ценности при термической обработке. Его с успехом можно есть вареным или тушеным, хотя следует знать, что сырой, конечно, полезнее всего. Хорошая новость для тех, кто следит за своим весом – этот овощ низкокалорийный. В 100 граммах всего 40 калорий

Однако, для некоторых людей сырой лук может быть вреден. Люди, страдающие от проблем с желудком, таких как язва желудка или рефлюкс кислоты, могут испытывать дискомфорт и боли при употреблении сырого лука. Также люди, которые имеют аллергию на лук, должны избегать его употребления.

Есть два основных подхода: с пастеризацией (такой простоит всю зиму) и быстрый (хранить в холодильнике).

[info_b]Польза маринованного лука заключается в его антиоксидантных свойствах, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме. Он также богат витамином С, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с инфекциями.

Однако, маринованный лук также может быть вредным для людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или гастрит. Это связано с высоким содержанием уксуса и соли в маринаде, которые могут вызвать обострение этих заболеваний.[/info_b]

Способ замариновать лук без пастеризации (хранить только в холодильнике)

Для маринования лука в банках вам понадобится:

1 кг лука,

500 мл воды,

500 мл уксуса,

2 столовые ложки сахара,

2 столовые ложки соли,

1 чайная ложка горчичного порошка,

1 чайная ложка перца горошком,

несколько зубчиков чеснока (по желанию),

несколько веточек зелени (укроп, петрушка, базилик).

Как приготовить:

Очистите лук от кожуры и нарежьте его тонкими полукольцами. Подготовьте маринад. Для этого смешайте воду, уксус, сахар, соль, горчичный порошок и перец в кастрюле и доведите до кипения. Добавьте в маринад зубчики чеснока и зелень. Разложите нарезанный лук в стерилизованные банки. Залейте маринадом до верха банок. Закройте банки крышками и оставьте на несколько часов, чтобы они остыли. Храните маринованный лук в холодильнике. Он будет готов к употреблению через несколько дней.

Такой маринованный лук идеально подходит для добавления в салаты, бургеры, сэндвичи или использования в качестве гарнира к мясным блюдам.

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Как закатать лук в банки на зиму?

Процесс очень похож на быстрый способ, но мы предлагаем вам не резать лука на колечки, а по возможности оставить целые луковицы (главное, чтобы в банку пролазили).

Ингредиенты:

1 кг красного лука,

3 лавровых листанесколько зерен душистого перца,

3 зубчика чеснока,

корень хрена ,

для рассола:

1 литр воды,

½ литра яблочного уксуса,

3 столовые ложки сахара,

3 столовые ложки соли.

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Процес закатки:

Лук очистить. Разложите его по стерилизованным банкам вместе с несколькими зернами душистого перца, лавровым листом, чесноком и кусочками хрена.

Залейте доверенным до кипения и потом немного остывшим маринадом.

Закрутить банки и поставить остыть. Хранить потом их лучше в прохладном и темном месте.

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