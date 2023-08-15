Можно ли мариновать лук? Разобрались, теряет ли полезные свойства и нашли правильные способы
Лук – один из древнейших овощей, известных человеку. Его полезные свойства и благотворное влияние на здоровье стали известны тысячи лет назад. Заготавливать сырой лук дома на зиму - наверное одна из таких же древнейших традиций белорусов. Но не всегда это получается, луковицы чахнут и даже плесневеют. Плюс некоторым свежий лук противопоказан.
Польза и вред лука
|Вещество
|Количество
|Польза
|Витамин С
|7 мг на 100 г
|Укрепляет иммунную систему, борется с инфекциями
|Флавоноиды
|до 50 мг на 100 г
|Антиоксидантные свойства, борьба с воспалительными процессами
|Кверцетин
|до 20 мг на 100 г
|Антиоксидантные свойства, борьба с воспалительными процессами
|Сульфиды
|до 10 мг на 100 г
|Борьба с раковыми клетками, улучшение работы сердечно-сосудистой системы
Сырой лук содержит множество полезных веществ, таких как витамины С и В6, фолиевую кислоту, калий, магний, фосфор и антиоксиданты. Он также может помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление, а также укрепить иммунную систему.
Многие делают эту ошибку. Если вы будете хранить лук рядом с этим, он превратится в гниль
Стоит отметить, что лук почти не теряет своей ценности при термической обработке. Его с успехом можно есть вареным или тушеным, хотя следует знать, что сырой, конечно, полезнее всего. Хорошая новость для тех, кто следит за своим весом – этот овощ низкокалорийный. В 100 граммах всего 40 калорий
Однако, для некоторых людей сырой лук может быть вреден. Люди, страдающие от проблем с желудком, таких как язва желудка или рефлюкс кислоты, могут испытывать дискомфорт и боли при употреблении сырого лука. Также люди, которые имеют аллергию на лук, должны избегать его употребления.
Есть два основных подхода: с пастеризацией (такой простоит всю зиму) и быстрый (хранить в холодильнике).
[info_b]Польза маринованного лука заключается в его антиоксидантных свойствах, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме. Он также богат витамином С, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с инфекциями.
Однако, маринованный лук также может быть вредным для людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или гастрит. Это связано с высоким содержанием уксуса и соли в маринаде, которые могут вызвать обострение этих заболеваний.[/info_b]
Способ замариновать лук без пастеризации (хранить только в холодильнике)
Для маринования лука в банках вам понадобится:
- 1 кг лука,
- 500 мл воды,
- 500 мл уксуса,
- 2 столовые ложки сахара,
- 2 столовые ложки соли,
- 1 чайная ложка горчичного порошка,
- 1 чайная ложка перца горошком,
- несколько зубчиков чеснока (по желанию),
- несколько веточек зелени (укроп, петрушка, базилик).
Как приготовить:
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Очистите лук от кожуры и нарежьте его тонкими полукольцами.
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Подготовьте маринад. Для этого смешайте воду, уксус, сахар, соль, горчичный порошок и перец в кастрюле и доведите до кипения.
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Добавьте в маринад зубчики чеснока и зелень.
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Разложите нарезанный лук в стерилизованные банки.
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Залейте маринадом до верха банок.
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Закройте банки крышками и оставьте на несколько часов, чтобы они остыли.
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Храните маринованный лук в холодильнике. Он будет готов к употреблению через несколько дней.
Такой маринованный лук идеально подходит для добавления в салаты, бургеры, сэндвичи или использования в качестве гарнира к мясным блюдам.
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Как закатать лук в банки на зиму?
Процесс очень похож на быстрый способ, но мы предлагаем вам не резать лука на колечки, а по возможности оставить целые луковицы (главное, чтобы в банку пролазили).
Ингредиенты:
- 1 кг красного лука,
- 3 лавровых листанесколько зерен душистого перца,
- 3 зубчика чеснока,
- корень хрена ,
- для рассола:
- 1 литр воды,
- ½ литра яблочного уксуса,
- 3 столовые ложки сахара,
- 3 столовые ложки соли.
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Процес закатки:
Лук очистить. Разложите его по стерилизованным банкам вместе с несколькими зернами душистого перца, лавровым листом, чесноком и кусочками хрена.
Залейте доверенным до кипения и потом немного остывшим маринадом.
Закрутить банки и поставить остыть. Хранить потом их лучше в прохладном и темном месте.
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