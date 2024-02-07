Кошачья мята полезна не только котам? Вот что могут приготовить из нее себе белорусы
Это растение любят кошки и садоводы, потому что она обладает сильным запахом и является красивым декоративным растением. Но немногие знают, что кошачью мяту можно использовать как приправу на кухне, а также приготовить из нее чай.
Часто говорят, что кошачья мята - это наркотик или афродизиак для кошек. Они не могут устоять перед ароматом этого растения. Почувствовав запах, животные впадают в эйфорию, катаются по полу и позволяют гладить себя бесконечно.
Людям тоже полезно иметь это растение рядом, поскольку оно отпугивает мух, комаров и других насекомых. Поэтому стоит выращивать его в горшке или в саду.
[info_b]Согласно исследованию 2001 года, непеталактоновое масло кошачьей мяты примерно в 10 раз более эффективно, чем химическое вещество ДЭТА, для отпугивания комаров. ДЭТА – это химическое соединение, обычно используемое во многих коммерческих репеллентах от насекомых.[/info_b]
Аромат растения напоминает мелиссу с цитрусовыми нотками. Дополнительный бонус - красочные цветки кошачьей мяты, которые распускаются белыми, розовыми, фиолетовыми или синими.
[info_b]Растет кошачья мята с мая до первых заморозков.[/info_b]
Кошачья мята на кухне
Тонкий аромат, красочные цветы и способность отпугивать насекомых - это далеко не все, что дает нам кошачья мята. Это растение с немного горьковатым, но освежающим вкусом можно с успехом использовать на кухне.
Лучше всего использовать ее в виде свежих молодых листьев в качестве дополнения к салатам или в супах и соусах. Также побеги кошачьей мяты можно добавлять к мясу, чтобы обогатить его вкус.
Кошачья мята для здоровья
Кошачью мяту используют и при различных инфекциях. Некоторые специалисты говорят, что настой из этого растения обладает обезболивающим, антибактериальным и противогрибковым действием и снижает температуру, пишет портал Wapteka.
[info_b]Однако, отметим, прежде чем можно будет оценить эффективность кошачьей мяты для человека, необходимо провести дополнительные исследования. [/info_b]
Как приготовить из нее чай? Возьмите две чайные ложки сушеной кошачьей мяты и 250 мл воды. После 20 минут заваривания в закрытой посуде настой готов к употреблению. Процедите и добавьте лимон, мед или сахар.
Если вы заметите какие-нибудь побочные эффекты, прекратите употребление кошачьей мяты.
[info_b]Лучший чай — со свежей кошачьей мятой, но если вы решите купить растение сушеным, убедитесь, что это не та сушеная кошачья мята, которая предназначена для кошек.[/info_b]
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