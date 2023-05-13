Защититься от укусов комаров поможет… мыло! С каким запахом отпугнёт?

Опубликовано: 13.05.2023 13:55 , Обновлено: 13.05.2023

Новое исследование, проведенное американскими учеными из Технологического института штата Вирджиния, показало, что комары, мошки и прочие надоедливые насекомые чувствительны не только к запаху специальных репеллентов, но и к запаху обычного мыла. К его выбору стоит подойти основательно, предупреждают ученые: какое-то мыло отпугнёт кровососов, а какое-то, наоборот, привлечёт ещё больше. Что искать белорусам в составе, чтобы не ошибиться?

Результаты нового исследования 10 мая были опубликованы в научном журнале iScience. Учёные изучили, насколько привлекательны для комаров и прочих насекомых запах тела человека, как немытого, так и обработанного мылом четырех марок. Некоторые из них можно найти и на прилавках белорусских магазинов - Dial, Dove, Native и Simple Truth.

Ученые выяснили, что на “вкусовые предпочтения” комаров влияет как запах самих людей (запах некоторых добровольцев в ходе экспериментов был для насекомых более привлекательным), так и запах мыла, которое они используют каждый день.

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Так, было установлено, что мыло Dove и Simple Truth чаще привлекало насекомых, в то время как мыло Native, наоборот, их отпугивало.

“Примечательно, что один и тот же человек, чрезвычайно привлекательный для комаров, когда он немыт, может стать еще более привлекательным для комаров после использования одного мыла, а затем стать отпугивающим или отталкивающим для комаров после использования другого мыла”, — передает слова ведущего автора исследования, нейроэтолога Клемана Виногера телеканал Fox 9.

В исследовании изучалось поведение кровососущих самок комаров Aedes aegypti. Этот вид является известным переносчиком таких опасных вирусных заболеваний, как желтая лихорадка, лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика.

Авторы исследования отметили, что на привлекательность запаха человека для насекомых влияют многие факторы - физиологический статус, образ жизни, диета и места, которые человек часто посещает. Но именно выбор моющих и косметических средств может коренным образом изменить запах человека - за счет добавления химических веществ и за счет изменения естественных выделений организма.

Мыло с каким запахом выбрать, чтобы отпугнуть комаров?

Чтобы определить конкретные ингредиенты, которые привлекают и отпугивают комаров, исследователи изучили химический состав различных мыл. Команда определила четыре химических вещества, которые привлекают комаров, и три химических вещества, которые их отталкивают . В их числе - химическое вещество с запахом кокоса, которое является одним из главных компонентов американского бурбона.

Именно мылу с ароматом кокоса, по мнению авторов исследования, следует отдавать предпочтение, если вы хотите, чтобы вас меньше кусали комары и мошки. Пожалуй, этот совет пригодится жителям Гомельщины, которых в эти дни атакуют полчища мошек.

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Тем временем авторы исследования намерены продолжить работу, чтобы найти некоторые общие закономерности и протестировать ещё больше видов мыла, а также привлечь к исследованиям большее количество добровольцев для большей выборки.