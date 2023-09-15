Почему одни желтки оранжевые, а другие — желтые? Узнали, какие полезнее

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.09.2023 07:25 , Обновлено: 15.09.2023

Вы когда-нибудь замечали, что яичные желтки бывают разных цветов? Одни бледно-желтые, другие светло-оранжевые, третьи вообще темные. От чего это зависит? Многие убеждены, что яйца с желтком одного цвета полезнее, чем другого. Разобрались, так ли это.

Оказывается, на цвет желтка влияет то, что именно ела курица.

Как правило, эта птица питается насекомыми, кукурузой, растениями, зерном, а также кормом. Корм, в свою очередь, может содержать красители.

Желток какого цвета полезнее?

Вообще, оба типа желтков содержат много питательных веществ, но в оранжевых обычно больше каротиноидов, таких как лютеин и зеаксантин. Поэтому многие убеждены, что яйца с темным желтком более полезны и ценны.

Однако, как утверждают фермеры на портале “Зеленый хутор”, ” цвет желтка не говорит ни о пользе, ни о питательности , ни о вкусе, ни о натуральности яиц», а лишь о цвете корма и о том, содержит ли он красители.

Там отметили, что самый яркий цвет желтка получается, если курицу кормили кукурузой ярких оттенков, люцерной, паприкой и лепестками настурции. Но если она питалась картошкой или пшеницей светлых сортов, то “желток будет практически бесцветным”.

Кроме того, там предупредили, что на птицефабриках знают, что люди ассоциируют яркие желтки с высоким качеством яиц. Поэтому заводчики “добавляют в промышленные корма для птицы добавляют синтетический краситель”, который придает желтым желткам насыщенный оранжевый цвет.

Получается, если верить фермерам, о полезности яиц по желтку судить не стоит. Лучше всегда внимательно читать этикетку (а именно посмотреть на срок годности) а также обращать внимание на внешний вид (есть ли сколы, не слишком ли они грязные и т.д.).

Ранее Телеграф писал, что бывает, когда, разбив яйцо, мы видим странное красное или коричневое пятно. Что это такое на самом деле? Рассказываем, можно ли есть эти яйца или их стоит выбросить.

Заметили в яйце такое пятно? Узнали, что это и можно ли его есть