Как понять, что яйца свежие прямо в магазине? Нужно сделать одно движение

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Опубликовано: 20.03.2023 16:43 , Обновлено: 06.09.2023

Многие знают, как проверить, свежие ли яйца, окунув их дома в воду. Но как узнать об этом прямо в магазине, до покупки? Есть невероятный и простой способ. Вам нужно сделать всего лишь одно движение.

Хотя в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности яиц и сам внешний вид. Это позволит вам оценить, пригодны ли они к употреблению.

Помните, что цвет яиц должен быть однородным, матовым и без пятен. Так можно увидеть, что продукт несвежий, на первоначальном этапе.

Но есть еще один способ. Все, что вам нужно сделать, это взять яйцо в руку и энергично встряхнуть его возле уха. Если вы услышите свист воздуха, смело берите.

Если же вы слышите в яйце шлепающий звук, это явный сигнал, что стоит задуматься о покупке. Такие яйца, как правило, не первой свежести, поэтому их лучше приобрести в другом месте.

Как проверить свежесть яиц в домашних условиях?

Вы также можете узнать, насколько свежие яйца, которые лежат у вас в холодильнике. Метод с водой является довольно распространенным.

Все, что вам нужно сделать, это положить целое яйцо в тару, наполненную водой. Если оно опустится на дно, то яйцо свежее. Если всплывет на поверхность, то нет.

Второй способ заключается в том, чтобы разбить яйцо на тарелку — если белок остается рядом с желтком и не растекается по сторонам, это означает, что яйцо свежее.

К слову, на свежесть яиц существенно влияет способ их хранения. Держать их в дверце холодильника — не самый лучший вариант. Там яйца подвергаются перепадам температуры, из-за чего они быстрее портятся.

Как быстро почистить яйца?

Не бросаете нарезанный лимон в воду, когда варите яйца? А зря. Ведь это простой способ быстро почистить яйца без усилий.

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