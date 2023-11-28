Как отличить качественный мёд от поддельного при покупке? Посмотрите на эти 9 признаков

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Опубликовано: 28.11.2023 08:36 , Обновлено: 28.11.2023

Подделка разнообразных продуктов питания, в том числе и мёда, в наше время стала серьезной проблемой, а где-то даже угрозой здоровью белорусов. Можно ли еще до покупки выяснить, насколько качественный продукт предлагает продавец, и стоит ли вестись на его заверения, что мёд «чисто натуральный»?

9 признаков натурального мёда

Какими основными признаками обладает натуральный мёд? По словам практикующего эндокринолога-диетолога Аллы Федорченко, знать их необходимо всем, кто любит и покупает этот сладкий продукт.

Итак, когда вы выбираете мёд на рынке, обращайте внимание на следующие особенности.

Запах

У мёда натурального он ненавязчивый, с цветочными нотками. У поддельного или отсутствует вообще, или очень резкий, с нотками карамели. Это может значить, что его подогревали.

Прозрачность

Если мёд еще жидкий, он будет достаточно прозрачным (кроме мёда акаций, который немного мутноват). Другие сорта мутнеют только тогда, когда происходит кристаллизация.

Цвет

Обычно натуральный мёд имеет все оттенки желтого – в зависимости от того, с каких растений его собрали пчелы. Так, липовый будет похож на янтарь, цветочный – светло-желтый, до прозрачности, акациевый – бледно-желтый, гречишный – темный, коричневатый.

Белый цвет говорит о ненатуральности продукта. Правда, надо иметь в виду, что часто таким становится рапсовый мёд, но не в жидком виде, а засахарившись.

Вес

Натуральный мёд довольно тяжелый. Поэтому в 1 литре его поместится килограмма полтора.

Консистенция

Если мёд качественный, то она будет однородной – без расслоений, осадка и примесей. Впрочем, надо учитывать и время года, когда вы выбираете мёд. Если у молодого мёда консистенция жидкая, то у зрелого к концу зимы – закристаллизовавшаяся. Поэтому мёд будет густым, мутным, светлее по цвету.

Текучесть

Проверить можно, только если мёд жидкий. Натуральный будет течь тонкой ниткой, без разрыва на капли, долго. Его можно намотать на ложку, аккуратно ее поворачивая. На тарелке из мёда образуется горка. А поддельный, или незрелый, будет течь, как вода.

Вкус

Качественный продукт сладкий и терпкий, где-то с приятной горчинкой. Некачественный – кислый или горький. Возможно, в нем присутствует какая-то странность, которая что-то напоминает.

Время сбора

Самая массовая откачка традиционно начинается 14 августа – на Медовый Спас. Летом мёд лучше покупать в сезон. В другое время – поинтересоваться, когда он был откачан.

И, конечно, очень хорошо, если у вас есть знакомый пчеловод. Тогда с качеством мёда проблем возникнуть не должно.

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Особенности поддельного продукта

А как получается мёд ненатуральный, поддельный? Это тоже нужно знать, чтобы отличить некачественный продукт от качественного. И заодно вы покажете продавцу, что в курсе его ухищрений.

Как отметила эндокринолог-диетолог Алла Федорченко, наиболее опасный продукт – мёд натуральный, но с добавками. В него недобросовестные продавцы вливают сахарный сироп, подкрашенный чаем.

Во-первых, такое количество сахара – прямая угроза здоровью, особенно тем, у кого сахарный диабет и кто пробует заменять сахар небольшим количеством мёда. А во-вторых, чтобы удешевить продукт, вместо сахарного сиропа в мёд могут добавлять и что-то похожее по цвету, но с разными заменителями, ароматизаторами и другими вредными для человеческого организма добавками.

Также недобросовестные продавцы могут выдавать за натуральный мёд искусственный, сделанный на заводах – из сока арбуза, дыни, кукурузы и не только, из тростникового или свекловичного сахара. Его еще и подкрашивают – отварами чая, зверобоя или шафрана. На этикетках обычно пишут: «Мёд дынный», «Мёд арбузный», «Мёд свекловичный». Но ведь понятно, что на самом деле это не мёд вовсе.

Не назовешь натуральным и мёд, который пчелы ферментируют из сахара. А берут они исходный продукт из кормушек с сахарным сиропом, которые владельцы пчелосемей размещают возле ульев. Мёд практически неотличим от натурального, особенно если его смешивают с качественным. И даже в лаборатории не смогут отличить подделку. Поэтому остается только надеяться на порядочность знакомого продавца.

Наверное, не все знают, что есть такая разновидность мёда, как падевый. Хотя он не очень-то и подделка, но покупатель должен получить информацию о том, что приобретает. Этот продукт также ферментируют пчелы, только уже не из сахара, а из пади. И, скажем так, не от хорошей жизни, а когда нет достаточного количества цветущих растений.

Бывает падь животного происхождения – это не что иное, как испражнения насекомых (например, тли) в виде сладкой клейкой жидкости. А падь растительного происхождения – это сладковатая жидкость, которую выделяют листья и побеги дуба, вишни, ясеня и других растений.

Падевый мёд не кристаллизуется, не хранится, прокисает. А его свойства еще недостаточно изучены. Так что лучше не рисковать своим здоровьем.

Еще одна хитрость мошенников – это выдавать перетопленный натуральный мёд за свежий. Если это происходит весной или ранним летом, тогда сразу понятно, что продукт некачественный. Ведь сезон откачки мёда еще не начался.

А если даже самый качественный мёд нагреть свыше 40°С, он потеряет все свои полезные свойства. Отличить его можно по привкусу карамели и по цвету – он будет коричневатым, потому что потемнел при нагревании. А выдавать его могут или за гречишный мёд, или за майский. Будьте осторожны!

На что смотреть в магазине?

Если вы выбираете мёд в магазине или супермаркете, то, кроме всего описанного выше, обращайте внимание на эти три момента.

Этикетка. На ней обязательно должна быть указана дата сбора, а в идеале еще и место. Хорошо, если будет маркировка ГОСТ (межгосударственный стандарт), а не ТУ (технические условия, которые могут быть индивидуальными у отдельного завода).

На ней обязательно должна быть указана дата сбора, а в идеале еще и место. Хорошо, если будет маркировка ГОСТ (межгосударственный стандарт), а не ТУ (технические условия, которые могут быть индивидуальными у отдельного завода). Упаковка. Она должна быть неповрежденной, аккуратной, не помятой, герметичной – качественной.

Она должна быть неповрежденной, аккуратной, не помятой, герметичной – качественной. Состав. Тут нужно знать, что не все цветущие растения – медоносы. Поэтому надпись, что мёд – «облепиховый» или «ромашковый» должна насторожить. В составе натурального мёда также не должно быть сахара.

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Домашние тесты на натуральность

Кстати, если вы визуально определили, что мёд натуральный, не спешите покупать его литрами или килограммами. Лучше попросите небольшое количество, возьмите у продавца контакты, а дома проведите несколько тестов, чтобы убедиться в качестве продукта и в том, что его стоит прикупить побольше.

Тест на присутствие добавок

Капните на блюдце мёд и сверху насыпьте щепотку крахмала. Если мёд натуральный, крахмал так и останется на нем лежать. Если некачественный, он намокнет или вступит с мёдом в реакцию.

Чтобы выяснить, не добавлен ли в мёд мел, нужно взять 150 мл теплой воды, растворить в ней 1-2 ч.л. приобретенного продукта и влить 1 ст.л. 9-процентного уксуса. Если мел есть, то произойдет реакция: появится пена, послышится характерное шипение.

Часто в мёд могут также подсыпать крахмал или муку. Чтобы выяснить, есть ли они в продукте, нужно разбавить 1 ч.л мёда водой, а потом капнуть туда йод. Если мёд посинеет, мука или крахмал в нем имеются. Тест на наличие сахарного сиропа.

Если мёд натуральный, то воды в нем мало. Возьмите кусочек хлеба и опустите в небольшое количество мёда минут на 10. Если продукт разбавили сахарным сиропом, то хлеб размягчится или расползется, если нет – останется твердым.

Также можно проверить, много ли в мёде сахара, другим способом. Капните жидкий продукт на листочек бумаги и подожгите. Ненатуральный приобретет коричневый оттенок или будет плавиться, натуральный не загорится. А если мёд уже кристаллизован, то при поджигании, наоборот, натуральный расплавится бесшумно, а поддельный начнет издавать треск или шипение.

Тест на кристаллизацию

Он очень прост. Возьмите небольшое количество мёда и оставьте его на некоторое время при комнатной температуре. Если продукт качественный, он начнет кристаллизоваться. Это свидетельствует о его минимальной обработке и максимальной пользе. Если останется жидким – это подделка.

Кстати, если купленный вами мёд не кристаллизовался и через год, то это может быть или фальсифицированный, или падевый продукт. А если он начал вскоре после покупки делиться на 2 пласта – густой и жидкий, значит, мёд незрелый и долго его хранить не рекомендуется.

Тест на растворимость

Тоже довольно легкий способ. Нужно взять стакан теплой воды и размешать в нем 1 ч.л. мёда. Если он растворится целиком, без осадка и остатка, значит, продукт натуральный. В противном случае в нем есть примеси или добавки.

Можно ли есть мёд с белым налётом?

Ранее Телеграф писал, что мёд по праву относят к одним из самых нескоропортящихся продуктов. Он может простоять в наших шкафах месяцы и даже годы. Но что, если мёд стал покрываться непонятным белым пенообразным налетом? Наверняка многие белорусы не раз замечали такой сверху продукта. Разобрались, что это значит и можно ли такой есть.

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